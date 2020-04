vor 48 Min.

Ausgangsbeschränkung an Ostern: Polizei meldet viele Verstöße

Weißenhorn, Neu-Ulm, Vöhringen, Illertissen: An Ostern sind viele Menschen draußen. Die Polizei hat in der Region kontrolliert - und einiges entdeckt.

Die Ausgangsbeschränkung in Bayern gilt auch an Ostern. Wie die Polizei mitteilt, haben sich die meisten Menschen am Wochenende bislang an die Ausgangsbeschränkung gehalten. Einige Verstöße melden die Beamten aber dennoch - sie haben bei warmen Wetter verstärkt im Landkreis kontrolliert.

Spritztour auf dem Roller in Weißenhorn

In Weißenhorn wurden am Samstagabend gegen 18.45 Uhr drei Leute auf Rollern in der Daimlerstraße kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass die 31- bis 42-Jährigen bei dem schönen Wetter eine gemeinsame Spritztour mit ihren Vespas machten. Ihnen war offenbar bewusst, dass dies aufgrund der derzeitigen Ausgangsbeschränkung nicht erlaubt ist, sie hofften jedoch darauf, von der Polizei nicht erwischt zu werden. In Schießen haben Polizisten am Samstagnachmittag kurz nach 14 Uhr auf einer Terrasse im Jägerweg mehrere Personen gesehen. Es stellte sich heraus, dass zwei von ihnen ihre dort wohnenden Freunde besucht haben. Das Besuchen von Freunden ist kein triftiger Grund zum Verlassen der eigenen Wohnung.

In Illertissen kontrollierte die Polizei am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Ulmer Straße ein Auto. Der 32-jährige Fahrer kam aus Wiblingen, er war im Auto mit seinem in Illertissen wohnenden 21-jährigen Cousin unterwegs. Einen triftigen Grund konnten die beiden nicht nennen. Auch in Vöhringen war ein 19-Jähriger im Auto mit einem ebenso alten Bekannten unterwegs. Die Polizei hielt die beiden am Samstagabend in der Illerberger Straße auf. Die beiden wohnen nicht in derselben Wohnung und hatten auch so keinen triftigen Grund für ihre Fahrt.

Viele waschen trotz Ausgangsbeschränkung ihr Auto

An der Autowaschanlage in der Rudolf-Diesel-Straße in Vöhringen haben am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr zahlreiche Menschen ihre Autos gewaschen. Alle vier Boxen waren durch Fahrzeuge belegt, als die Polizei dort kontrollierte. Derzeit darf niemand sein Auto an der Waschanlage waschen, außer er ist Gewerbetreibender. Laut Polizei weist auch ein Schild an der Waschanlage darauf hin. Dieses wurde jedoch offenbar von allen vier Menschen, die alle privat dort waren, ignoriert. Der Waschplatz erwies sich für die Polizei als guter Kontrollpunkt: Bei einer erneuten Kontrolle um 17 Uhr waren wieder alle Boxen belegt, da Privatpersonen ihre Fahrzeuge reinigten.

In Unterroth erhielt die Polizei einen Hinweis, dass sich in der Höhlgasse mehrere Personen, welche nicht zum selben Hausstand gehören, aufhalten. Im Rahmen einer durchgeführten Kontrolle fanden die Beamten eine bekannte Familie samt Kindern vor, die trotz der derzeit geltenden Bestimmungen zu Besuch war. Ein triftiger Grund hierfür konnte nicht genannt werden. Anzeigen wurden in dem Fall sowohl gegen den Besuch als auch gegen den Hausbesitzer erstattet. Ein ähnliches Bild fanden Polizisten in Ritzisried vor: Samstagabend erhielt die Polizei die Info, dass bei einer Familie in der Dorfstraße Besuch aus Norddeutschland sei. Die Polizei kontrollierte dort und traf auf einen 34-jährigen Bekannten, der ohne triftigen Grund anwesend war. Anzeigen bekommen auch hier sowohl der Besucher als auch die hier wohnende Hausbesitzerin, die den Besuch zuließ.

Aus Roggenburg nach Ulm zum Einkaufen unterwegs

In Neu-Ulm stellte die Polizei mehrere Verstöße fest. Zunächst wurden ein 18-jähriger Asylbewerber und dessen 19-jährige Freundin in einer Asylbewerberunterkunft in der Reuttier Straße kontrolliert. Der junge Mann sagte, dass er in der Asylbewerberunterkunft wohne, seine Freundin äußerte, dass sie ihn dort besuchen wollte. Die Polizei kontrollierte die Angaben, sie stellten sich als falsch heraus. Kurze Zeit später wurden die Streifenbesatzungen in die Kasernstraße in Neu-Ulm beordert, nachdem einem Neu-Ulmer zwei Männer aufgefallen waren, die an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße aus einem Bus gestiegen waren und eine Bierflasche auf den Boden fallen ließen. Die beiden 19 und 26 Jahre alten Asylbewerber wurden im Rahmen einer Fahndung kontrolliert. Beide gaben an, dass sie aus Roggenburg gekommen waren und nun nach Ulm fahren wollten, um dort Lebensmittel zu kaufen. Auch hierbei handelt es sich um keinen triftigen Grund, welcher eine Ausnahme von der Ausgangsbeschränkung begründen würde.

Die Polizei erstattete gegen alle, die gegen die Ausgangsbeschränkung verstoßen haben, Anzeige. (az)





