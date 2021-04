B10-Baustelle zwischen Neu-Ulm und Nersingen führt zu Beeinträchtigungen

Wegen einer Baustelle an der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen müssen viele Autofahrer ab Montag, 12. April, Umwege fahren. Auch der ÖPNV ist betroffen.

Wegen Bauarbeiten an der B10 zwischen Neu-Ulm und Nersingen müssen Autofahrer mehrere Wochen lang Umwege fahren. Wie das Staatliche Bauamt Krumbach mitteilt, wird die südliche Rampe der Anschlussstelle Staatsstraße 2023/B10 für den Verkehr ab Montag, 12. April, bis Montag, 17. Mai, voll gesperrt. In diesem Zeitraum wird der Verkehr umgeleitet.

So kommen Autofahrer nach Burlafingen und Steinheim

Verkehrsteilnehmer, die – von Neu-Ulm über die B10 kommend – den Ortsteil Burlafingen oder Steinheim erreichen möchten, werden bis zum Kreisverkehr beim Gewerbegebiet Nersingen weitergeleitet. Am Kreisel angekommen, müssen sie wieder zurück bis zur nördlichen Anschlussstelle Staatsstraße 2023/ B10. Aus dieser Fahrrichtung gelangen sie auf die Staatstraße und können somit Burlafingen und Steinheim erreichen.

So geht es zur Anschlussstelle Nersingen der A7

Für Autofahrer, die über die Staatsstraße 2023 die Anschlussstelle Nersingen der A7 erreichen möchten, wird es noch umständlicher: Sie werden über die NU 8 bei Burlafingen – Gewerbegebiet Burlafingen – Staatsstraße 2021 bei Leibi – Kreisverkehr Nersingen geleitet.

Busse zwischen Steinheim und Nersingen müssen ebenfalls Umwege fahren

Wie die Gemeinde Nersingen mitteilt, ist durch die Sperrung außerdem der ÖPNV in seiner Linie zwischen Steinheim und Nersingen/ Leibi stark beeinträchtigt. Während der Vollsperrung nutzen die Busse daher folgende Umleitung: Straßer Weg, Neu-Ulmer Straße, Ilgstraße, Ortsstraße, Weißenhorner Straße, Ulmer Straße, Staatsstraße 2021, Pulsweg und umgekehrt. Um dem ÖPNV freie Fahrt zu gewähren, ist in Straß in der Neu-Ulmer Straße und Ilgstraße ein einseitiges Halteverbot vonnöten. (AZ)

