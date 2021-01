vor 26 Min.

Demo fürs Klima: Fridays for Future bildet Menschenkette

Plus Mit Abstand wird sie länger: Aktivisten von Fridays for Future haben eine Menschenkette von Ulm nach Neu-Ulm gebildet. Was hinter der Aktion steckt.

Von Oliver Helmstädter

Weil der Klimaschutz angesichts der omnipräsenten Corona-Pandemie aus Sicht der Ulmer Klimaaktivisten von Fridays for Future zu kurz kommt, setzten sie am Freitag ein Zeichen. In Form einer Menschenkette, die die Städte Ulm und Neu-Ulm verbinden soll.

Damit aus dieser keine „Ansteckungs-Kette“ wird, wurden die Teilnehmer aufgefordert, sich nicht an Händen zu halten. Klare Markierungen gab es auch und Maskenpflicht sowieso.

Die Kette sollte 550 Meter lang sein und Neu-Ulm mit Ulm verbinden. Endpunkte der Kette, die über die Herdbrücke führt, sind der Ulmer Rathausplatz (wo Fridays for Future auch sein Klima-Protestcamp aufgebaut hatte) sowie der Petrusplatz in Neu-Ulm. Für eine „geschlossene“ Kette kalkulierten die Veranstalter mit rund 200 Menschen.

