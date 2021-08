Polizist wird bei Kollision am Elchinger Kreuz schwer verletzt

Der 45 Jahre alte Beamte saß in einem Zivilfahrzeug, das am Ende eines Staus stand. Die Situation erkannte der Fahrer eines herannahenden Sattelzuges zu spät - mit fatalen Folgen.

Ein 51-jähriger Sattelzugfahrer erkannte am Samstagmittag das Stauende auf Höhe des Autobahnkreuzes Ulm/ Elchingen zu spät. Er kollidierte frontal mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen BMW. Nach Informationen unserer Zeitung handelte es sich dabei um ein Zivilfahrzeug der Polizei. Durch die Wucht wurde das Auto auf einen vorausfahrenden Mercedes geschoben, der wiederum mit dem davor befindlichen VW kollidierte. Der BMW-Fahrer, ein 45-jähriger Polizeibeamter, der allein im Auto saß, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 22 aus Ulm in ein nahe gelegenes Krankenhaus geflogen. Die Fahrerin des Mercedes ist durch den Aufprall leicht verletzt worden. Sie kam ebenfalls in eine Klinik in der Nähe. Die Fahrerin des VW und der Lenker des Sattelzuges blieben unverletzt.

Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz

An der Unfallstelle waren die Feuerwehr Leipheim, der Rettungsdienst mit mehreren Notärzten, vier Rettungswagen und einem Einsatzleiter Rettungsdienst, der Fachberater des Technischen Hilfswerks aus Günzburg und mehrere Streifen der Autobahnpolizei Günzburg im Einsatz. Zudem landeten zwei Rettungshubschrauber aus Ulm (Christoph 22) und Augsburg (Christoph 40) neben der Autobahn auf einer Wiese. Der Autobahnbetreiber Pansuevia war ebenso angerückt.

Durch den Verkehrsunfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Richtung Stuttgart. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Autobahnpolizei vom Sonntag auf etwa 110.000 Euro. (AZ/obes)