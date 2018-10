06:00 Uhr

Feuerwehr übt schwere Rettung in luftiger Höhe

Beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Thalfingen zeigen die Einsatzkräfte eine außergewöhnliche Übung.

Von Stefan Kümmritz

Alle zwei Jahre veranstaltet die Freiwillige Feuerwehr Thalfingen einen Tag der offenen Tür. Dabei werden nicht nur stolz die neuesten Fahrzeuge vorgeführt oder die Besucher mit flotten Tönen vom einheimischen Musikverein unterhalten sowie mit Speis und Trank versorgt. Am Sonntag war es wieder so weit: Bei herrlichem Spätsommerwetter präsentierte sich nicht nur die Wehr aus Thalfingen, sondern auch Feuerwehren aus nahen Orten wie zum Beispiel Lehr oder Illerberg/Thal. Dazu gab es wertvolle Informationen von Polizei, Bayerischem Roten Kreuz, Wasserwacht, Katastrophenschutz und Malteser-Hilfsdienst.

Die meisten Zuschauer lockte mittags eine Demonstration der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Ulm an. Sie hatte die Aufgabe, von einem Turm einen stark übergewichtigen Menschen mit 300 Kilogramm Körpergewicht zu retten. Die Höhenrettungsgruppe ist eine Spezialeinheit, die sich aus allen Abteilungen der Feuerwehr Ulm zusammensetzt. Für die Rettung des – in diesem Fall nicht echten – Menschen wird eine Drehleiter benötigt. Diese wurde bis zu dem künstlichen Fenster hochgefahren, durch das der „Mensch“ auf einer speziellen Trage ohne Probleme gerettet wurde.

72 Übungsstunden pro Jahr sind Pflicht

Derartige Rettungseinheiten gibt es nicht so häufig: Von Ulm aus gesehen sind die nächsten in Crailsheim, Stuttgart und Biberach beziehungsweise Augsburg im Bayerischen. Die Ulmer Gruppe übt jeden Dienstagabend, oft auch samstags. Pflicht ist, pro Jahr mindestens 72 Übungsstunden zu absolvieren, um diesen Job ausüben zu dürfen. Die Rettung des 300-Kilogramm-„Menschen“ klappte vorzüglich, danach beantworteten die Mitglieder der Rettungstruppe noch einige Fragen. Natürlich durften die Feuerwehrfahrzeuge auch von innen betrachtet werden – und die Thalfinger zeigten den Schaulustigen unter anderem auch, wie das ganze Gerät zweckmäßig und platzsparend im Wagen untergebracht wird.

Guten Zulauf hatten auch die Polizeibeamten. Sie klärten die Leute insbesondere darüber auf, wie sie sich bei Schockanrufen, dem Enkeltrick oder falschen Gewinnversprechen verhalten sollen und wie sie sich vor falschen Handwerkern, Trickdiebstahl und Taschendieben schützen können. Auf Tafeln wiesen sie nach dem Motto „Lass dich nicht ablenken“ darauf hin, dass man weniger sieht, wenn man beim Gehen chattet, beim Fahrradfahren Musik hört oder beim Autofahren telefoniert.

Tagsüber fehlen oft Leute

Wie der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Thalfingen, Markus Himmel, erklärte, sei seine Wehr gerade noch ganz gut besetzt. „Aber mit 35 erwachsenen Mitgliedern und neun Jugendlichen sind wir am unteren Limit“, wie er bekennt. „Deswegen machen wir immer wieder Aktionen, auch in der Schule, um Jugendliche für die Feuerwehr zu werben. Tagsüber ist es nicht leicht, genügend Leute beim Einsatz vor Ort zusammenzubekommen.“

Ein Tag der offenen Tür sei da eine tolle Werbemaßnahme. Dort zeigte am Sonntag auch die Jugendfeuerwehr, was sie schon draufhat. Auch Demonstrationen zum Thema Brennen und Löschen – zum Beispiel eine Fettexplosion, die auch in der Küche passieren kann – waren ein Teil der Aufklärung der Gäste. Natürlich kamen auch die Kinder auf ihre Kosten. So gab es für sie unter anderem einen Parcours, den sie mit kleinen Metallautos durchfahren konnten, oder sie ließen sich von Feuerwehrleuten an einem Seil in die Luft hieven, um die Welt aus vielleicht sieben Metern Höhe auch ein bisschen von oben betrachten zu können.

