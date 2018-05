00:32 Uhr

„Für Bauern steht viel auf dem Spiel“

Für die Bauern geht es um viel. Der Bayrische Bauernverband fordert in Roggenburg, dass die Direktzahlungen erhalten bleiben.

Der stellvertretende Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbands äußert sich in Roggenburg zu den Beratungen über die EU-Agrarpolitik nach 2020

Ein halbes Jahr ist es nun her, dass EU-Agrarkommissar Phil Hogan seine grundsätzlichen Gestaltungspläne zur EU-Agrarpolitik (GAP) nach 2020 vorgestellt hat. Dazu äußerte sich jüngst Matthias Borst, der stellvertretende Generalsekretär des Bayerischen Bauernverbandes, bei der Kreisversammlung in Roggenburg.

„Diese Vorschläge sind dahingehend positiv, als Hogan an der Zwei-Säulen-Struktur festhalten und den Mitgliedstaaten mehr Spielraum bei der Umsetzung zugestehen will“, sagte Borst laut einer Mitteilung der für die Kreis Günzburg und Neu-Ulm zuständigen BBV-Geschäftsstelle.

Allerdings müssten aus Sicht des stellvertretenden Generalsekretärs insbesondere in der ersten Säule feste Leitplanken bestehen bleiben, damit die GAP nicht auf eine Renationalisierung inklusive einer Zunahme der Wettbewerbsverzerrungen zusteuert.

Vielmehr müssten die Direktzahlungen als große verbindende Klammer der Mitgliedstaaten erhalten bleiben. „Bei den Absichtserklärungen zu mehr Spielräumen auf nationaler und regionaler Ebene gilt es aufzupassen, dass damit nicht neue Auswüchse in der Bürokratie verbunden sind, wenn auf der anderen Seite die Berichtspflichten, Dokumentation und Kontrolle der Zielvorgaben immer ausufernder würden“, sagte Borst.

Es sei auch im Sinne der rund 2000 Bauernfamilien in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm, dass es in den vergangenen Monaten klare Signale für eine weiterhin stark finanzierte EU-Agrarpolitik von verschiedenen Stellen gab, unter anderem von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger, einigen Staats- und Regierungschefs von EU-Staaten und zuletzt durch den Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, fügte Borst hinzu. „Die jüngsten Finanzierungsvorschläge der EU-Kommission für die Jahre 2021 bis 2027 sind mit rund fünf Prozent Kürzungen für die Landwirtschaft schmerzhaft.“

Da verlange der Bauernverband bis zur Entscheidung durch die Staats- und Regierungschefs gerade von Bundeskanzlerin Angela Merkel gewisse Korrekturen. Denn die EU-Direktzahlungen sicherten letztlich auch in Schwaben durchschnittlich die Hälfte des landwirtschaftlichen Einkommens der Landwirte. Somit steht nach Ansicht von Borst viel auf dem Spiel.

Es sei sachliche Aufklärung zu Pauschalaussagen von Dritten wie „80 Prozent der Direktzahlungen gehen an 20 Prozent der Landwirte“ dringend erforderlich, forderte der stellvertretende Generalsekretär in Roggenburg, da dort die Einordnung unter der Struktur der europäischen Landwirtschaft mit rund 70 Prozent der Bauernhöfe kleiner als fünf Hektar wichtig sei. Auf Bayern bezogen bedeute die Pauschalaussage nämlich konkret, dass alle bayerischen Bauernhöfe ab rund 15 Hektar Fläche zu den 20 Prozent der damit gemeinten Betriebe in der EU zählen. (az)

