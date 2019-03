09:00 Uhr

Haushalt 2019: Millionen für Pflichtaufgaben und einige dicke Brocken

Der Weißenhorner Stadtrat beschließt den Haushalt 2019. Fraktionssprecher nennen aber auch Risiken und äußern weitere Forderungen.

Von Jens Noll

Es ist zwar kein Rekord-Haushalt wie im Vorjahr, dennoch steht der Stadt Weißenhorn auch 2019 ein großes Budget zur Verfügung, um Pflichtaufgaben zu erfüllen und wichtige Investitionen vornehmen zu können. Einstimmig hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Haushaltsplan beschlossen. Zwei Wochen zuvor war das Zahlenwerk wie berichtet vorberaten worden. Es hat ein Gesamtvolumen von 54,3 Millionen Euro (2018: 57,8). Auf den Verwaltungshaushalt, aus dem laufende Ausgaben wie zum Beispiel Personalkosten bezahlt werden, entfallen rund 40,4 Millionen Euro. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt, mit dem die Stadt unter anderem Bauvorhaben finanziert, summieren sich auf 13,9 Millionen.

Trotz eines soliden Haushalts und einer insgesamt guten, finanziellen Lage der Stadt riet Bürgermeister Wolfgang Fendt dazu, auch in Zukunft vorsichtig zu planen. Eines von mehreren möglichen Risiken ist der Nuxit. Im Falle des Kreisaustritts der Stadt Neu-Ulm drohe anderen Kommunen eine deutlich höhere Kreisumlage, sagte der SPD-Fraktionschef Herbert Richter. Für viel zu gering hält er die von der bayerischen Staatsregierung gebotene Kompensation als Ausgleich für die abgeschafften Straßenausbaubeiträge. Einige Städte hätten schon Grundsteuern erhöht, sagte Richter, dem erteile die SPD eine Absage.

Die Stadt baut auch weiter Schulden ab

CSU-Fraktionschef Franz Josef Niebling hob die Investitionen in Schulen und Kindergärten hervor, die in diesem Jahr vorgesehen sind. Auch für andere große Brocken wie neue Feuerwehrhäuser in Weißenhorn und Biberachzell ebne die Stadt den Weg, sagte Niebling. Gleichzeitig baue die Stadt im Sinne der Generationengerechtigkeit weiter Schulden ab.

Wie Niebling bezweifelte auch WÜW-Sprecher Werner Weiss, dass tatsächlich alle für 2019 geplanten Vorhaben in diesem Jahr umgesetzt werden. Zudem bemängelte Weiss, dass immer noch kein tragfähiges Konzept für die künftige Nutzung der Schranne vorliegt: „Es sollte möglich sein, ein Konzept für den Umbau zu erstellen.“ Dem entgegnete der Rathauschef, dass ein Schnellschuss diesem Gebäude nicht Rechnung tragen würde. „Das sollte in der nächsten Legislaturperiode angegangen werden“, sagte Fendt.

ÖDP-Rätin regt eine Tauschbörse für Wohnraum an

Christiane Döring (Grüne) forderte, bei der Schaffung von neuem Wohnraum mehr auf innerörtliche Nachverdichtung zu setzen. Auch bei der Überplanung des Rössle-Areals, die nach dem Umzug des Feneberg-Markts auf die Hasenwiese nun angegangen werden kann, sollte darauf geachtet werden, alte Bäume zu erhalten und neue Grünflächen anzulegen, forderte Döring.

Sabine Snehotta (ÖDP) erinnerte an die Bestrebungen der Stadt, als fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet zu werden. Dafür müsse nun ein Radwegekonzept umgesetzt werden, sagte Snehotta. Notwendig seien zusätzliche Fahrrad-Stellplätze und Verkehrsführungen, die an die Bedürfnisse der Radler angepasst werden. Auch die ÖDP-Rätin forderte eine Weiterentwicklung der Schranne. Zudem regte sie eine Wohnraumtauschbörse an, die für Senioren mit zu großer Wohnung und Familien mit mehr Platzbedarf gleichermaßen nützlich sein könnte.

