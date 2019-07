vor 15 Min.

Katrin Albsteiger (CSU) will Oberbürgermeisterin von Neu-Ulm werden.

Katrin Albsteiger (CSU) will nächstes Jahr bei der OB-Wahl in Neu-Ulm antreten. Das hat die 35-Jährige jetzt bestätigt.

Von Michael Ruddigkeit

"Ja, ich bin bereit Verantwortung für unsere Stadt Neu-Ulm zu übernehmen", erklärte Katrin Albsteiger. "Ob ich das als Kandidatin tun darf, entscheidet natürlich zunächst die Parteibasis." In den vergangenen Wochen habe sie viel positiven Zuspruch aus der Bevölkerung bekommen. "Das hat mich sehr gefreut und deshalb möchte ich mich gerne der Nominierung stellen."

Nominiert werden soll Albsteiger vom CSU-Stadtverband Neu-Ulm

Die Vorstände der CSU-Ortsverbände von Neu-Ulm, Pfuhl und Burlafingen/Steinheim haben bereits einstimmige Empfehlungen für Albsteiger abgegeben. Nächste Woche finden Versammlungen der Ortsverbände statt, in denen die frühere Bundestagsabgeordnete mit den Parteimitgliedern an der Basis diskutieren will. Nominiert werden soll Albsteiger dann im CSU-Stadtverband, voraussichtlich im August.

Dass Katrin Albsteiger als OB-Kandidatin in Neu-Ulm antreten soll, war bislang zwar Gegenstand von Spekulationen gewesen, eine offizielle Bestätigung aus der Partei hatte es aber nicht gegeben. Am Montag veröffentlichte Digitalministerin Dorothee Bär (CSU) auf Twitter die Nachricht: "CSU proudly presents: vier unserer tollen OB-Kandidatinnen. Für München, Augsburg, Regensburg und Neu-Ulm (designiert)." Dazu ein Foto, auf dem auch Albsteiger zu sehen ist. Damit war klar: Die 35-Jährige soll Nachfolgerin von Gerold Noerenberg (CSU) werden, der nächstes Jahr nach 16 Jahren im Amt nicht mehr antritt.

