Landkreis Neu-Ulm

vor 33 Min.

Badeseen im Landkreis Neu-Ulm: Die Wasserwacht rät zu besonderer Vorsicht

So ein Bad im See ist herrlich erfrischend – birgt aber auch Gefahren. Deshalb sollte man einige Dinge beachten.

Plus Sobald die Temperaturen steigen, locken viele Gewässer im Kreis Neu-Ulm. Laut der Wasserwacht ist dieses Jahr besondere Wachsamkeit geboten. Nicht nur wegen Corona.

Von Quirin Hönig

Auch wenn der Mai dieses Jahr etwas kälter ausgefallen ist, steht die Badesaison bevor. Solange die Freibäder im Landkreis aber noch geschlossen sind, bleibt Schwimmern vorerst nur der Weg zum See. In einer Pressemitteilung bittet die Wasserwacht Neu-Ulm um erhöhte Vorsicht an den Badeseen. Da wegen der Corona-Pandemie die Schwimmkurse ausgefallen sind, werden mehr Nichtschwimmer an den Seen erwartet.

