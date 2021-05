Landkreis Neu-Ulm

Zwei junge Fußballer aus dem Kreis Neu-Ulm wollen es beim FC Bayern packen

Die jungen Fußballer Ben Emci aus Pfuhl (rechts) und Samuel Unsöld aus Unterelchingen haben es zu Bayern München und in den Kader der Nationalmannschaft geschafft.

Plus Ben Emci aus Pfuhl und Samuel Unsöld aus Unterelchingen haben es zum FC Bayern und in den Kader der Nationalmannschaft geschafft. Wie sie Profis werden wollen.

Von Stefan Kümmritz

Die beiden hochtalentierten Jungs aus der Region mussten erst in die Landeshauptstadt zum FC Bayern München gehen, um sich kennenzulernen. Ben Emci und Samuel Unsöld kicken demnächst zusammen in der U17 des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Bundesliga und auch beim Deutschen Fußball-Bund ( DFB) ist man auf sie aufmerksam geworden. Emci stammt aus Pfuhl, Unsöld aus Unterelchingen.

