vor 2 Min.

Motorradfahrer schwer verletzt

Maschine kracht in die Leitplanke

Ein 51-jähriger Motorradfahrer hat sich am Dienstagabend bei einem Unfall auf der B28 bei Senden schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 18 Uhr in Richtung Ulm unterwegs und fuhr über den Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle Senden von der Bundesstraße ab. Im Bereich einer leichten Kurve kam der Mann mit seinem Bike nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Schutzplanke, konnte sich jedoch noch auf dem Motorrad halten. Der 51-Jährige schaffte es nicht mehr, das Motorrad anschließend unter Kontrolle zu bringen, krachte erneut gegen die Leitplanke und wurde über diese in die angrenzende Böschung geschleudert. Dort blieb er schwer verletzt liegen.

Die Feuerwehr aus Weißenhorn half an der Unfallstelle und sperrte die Anschlussstelle für die Dauer der Unfallaufnahme. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg mit rund 5000 Euro an. Im Zuge der Unfallaufnahme und Spurensicherung fand die Polizei Hinweise, die einen technischen Defekt am Motorrad wahrscheinlich erscheinen lassen.Zeugenhinweise werden unter 08221/919311 entgegengenommen. (az)

