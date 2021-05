Corona-Schnelltest-Zentrum hat an der Neu-Ulmer Kartbahn eröffnet

In dieser Woche haben die Apotheken Dr. Henle ihr fünftes Corona-Schnelltest-Zentrum im Landkreis eröffnet: auf dem Ecodrom-Parkplatz in Neu-Ulm.

In Neu-Ulm hat ein weiteres Schnelltest-Zentrum eröffnet. Es befindet sich auf dem Parkplatz der Kartbahn an der Reuttier Straße in Neu-Ulm. Betrieben wird die Einrichtung von Apotheker Frank Henle, der bereits Teszentren in Vöhringen, Bellenberg, Illtertissen und Altenstadt eröffnet hat. Am Ecodrom werden kostenlose Bürgertests mit Drive-In-Möglichkeit angeboten. Das Testergebnis wird per E-Mail zugestellt, man muss also nicht auf das Ergebnis warten. Auch Firmen können dort ihre Mitarbeiter testen lassen, abgerechnet wird dabei direkt mit der Apotheke.

Eine Anmeldung zum Test ist nicht erforderlich. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann unter www.testzentrum-neu-ulm.de einen Termin buchen. Die Öffnungszeiten des Testzentrums sind zu Beginn wochentags von 7.30 bis 10 Uhr sowie samstags von 9 bis 11 Uhr und sollen später erweitert werden. Die aktuellen Öffnungszeiten sind auf der Website einsehbar.

Das Ecodrom Neu-Ulm bereitet sich auf mögliche Öffnungsschritte vor

„Die Zusammenarbeit mit Dr. Henle ist auch zukunftsgerichtet“, freut sich Ecodrom-Geschäftsführer Marcel Mussotter: „Wir bekommen schon Anfragen, ob man mit negativem Schnelltest anschließend eine Runde in der Kartbahn drehen darf. Aktuell lassen es die Bestimmungen noch nicht zu. Mit dem Schnelltest-Zentrum vor der Haustüre sind wir optimal auf mögliche Öffnungsschritte vorbereitet.“ (AZ)

