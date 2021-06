Neu-Ulm

Von Krimi bis Kabarett: Das Theater Neu-Ulm kündigt sein Sommerprogramm an

Vor der "Schwarzen Witwe" (Judith Brandstätter) ist kein Entkommen. Das gilt auch für den großen Pechvogel in dieser Geschichte (Jurek Milewski), die am 11. Juni am Theater Neu-Ulm Premiere feiert.

Plus Das Theater Neu-Ulm spielt wieder: "Die Schwarze Witwe" wird in einer Krimi-Komödie ihr Unwesen treiben. Was sonst noch geplant ist und welche Corona-Regeln gelten.

Von Veronika Lintner

Vorhang auf und raus aus dem Lockdown: Das Theater Ulm hat in dieser Woche schon seine Öffnungspläne angekündigt – und auch das Theater Neu-Ulm nimmt seinen Spielbetrieb jetzt wieder auf. Am 11. Juni, um 20 Uhr, soll es so weit sein – dann soll die Krimi-Komödie „Die Schwarze Witwe“ Premiere feiern, in der „Kleine Komödie am Petrusplatz“. Das Theater-Duo Heinz Koch und Claudia Riese möchte mit diesem Stück, mit Nervenkitzel, Spaß und bitterbösen Pointen, die Spielzeit ausklingen lassen. Auch zwei Kabarett-Abende sind geplant, mit Kathi Wolf.

