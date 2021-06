Neu-Ulm

Was den Neu-Ulmern besonders auf den Nägeln brennt

Der Verkehr ist für die Menschen in Neu-Ulm das Top-Thema schlechthin, wie sich bei der Arbeit am Innenstadtkonzept gezeigt hat.

Plus Viele Menschen haben ihre Ideen, Anregungen und Kritik im Rahmen des Innenstadtkonzepts (Isek) eingebracht. Dabei zeigt sich: Ein Thema ist besonders wichtig.

Von Ronald Hinzpeter

In diesen EM-Tagen geht es offenbar nicht ohne Fußball-Zitat. Und so sprach denn die Grünen-Stadträtin Cornelia Festl in ihrer Stellungnahme zum Neu-Ulmer Innenstadtkonzept Isek: "Da ist das Ding!" Sie berief sich dabei auf den Bayern-Torhüter Oliver Kahn, der 2001 nach einem wahren Herzschlagfinale um den Titel die Meisterschale in den Hamburger Himmel stemmte und jene mittlerweile geflügelten Worte schrie. Das "Ding", das Cornelia Festl meinte, war nicht aus Metall, das Isek ist aus Papier und über 500 Seiten dick. Mit diesem Leitfaden möchte die Stadt darangehen, ihre nähere Zukunft zu gestalten - und alle Stadtratsfraktionen gingen bei der Verabschiedung mit. Damit ist jetzt fast das letzte Wort über das umfangreiche Papier gesprochen, einmal müssen die Kommunalpolitiker noch darüber reden.

