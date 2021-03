11:30 Uhr

Seit einem Jahr kämpft eine Mutter aus Neu-Ulm um ihr entführtes Kind

Das Kind einer Ulmerin lebt jetzt in einem Heim in der Türkei.

Plus Ein Jahr ist vergangen, seit der Vater ein Kind aus Neu-Ulm in die Türkei verschleppte. Die Verzweiflung der Mutter ist groß, ihre Wut wächst.

Von Sebastian Mayr

Am 7. März 2020 hatte ein Mann seinen damals sechsjährigen Sohn abgeholt, angeblich um mit ihm ins Schwimmbad zu gehen. Doch der Mann entführte das Kind und brachte es in die Türkei. Dort lebt der heute sieben Jahre alte Bub noch immer, in einer Jugendhilfeeinrichtung in der Stadt Edirne. Die Mutter kämpft noch immer verzweifelt darum, dass ihr Kind zurückkehrt - und ihre Wut über die Behörden wächst.

Die Frau ist inzwischen von Ulm nach Neu-Ulm umgezogen. Im Fall des entführten Kindes war von Beginn an das Jugendamt im Kreis Neu-Ulm zuständig gewesen, denn der Junge hatte zuletzt im Kreis Neu-Ulm gelebt. Schon vor Monaten hatte die Mutter das Jugendamt Neu-Ulm kritisiert, weil sich dessen Auskünfte ständig geändert hätten. Heute sagt sie: "Wir haben so viele Behörden in Deutschland. Es kann doch nicht sein, dass sich keine dafür interessiert, dass ein Kind in ein anderes Land entführt wird."

Kind aus Neu-Ulm in die Türkei entführt: Verzweiflung der Mutter ist groß

Der Vater ist ein früherer Partner der Frau, die nun in Neu-Ulm lebt. Ihr heute siebenjähriger Sohn ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Universitätsklinikums Ulm behandelt worden, er leidet unter anderem nachweislich an einer Bindungs- und Entwicklungsstörung. Die Vorgeschichte des Falls ist komplex und voller Wendungen: Die Mutter des Kindes war zeitweise im Gefängnis. Sie sagt, sie habe die Schuld für eine Straftat auf sich genommen, die ihr früherer Partner begangenen habe. Sie habe den Mann schützen wollen, der damals einen Entzug gemacht habe.

Der Schriftverkehr zwischen dem Jugendamt und der Mutter, die ihr Kind zurück will, ist lang. Zwischenzeitlich wollte das Bundesamt für Justiz Kontakt zu den türkischen Behörden suchen, um den Buben ohne die komplizierten und langwierigen Schritte des Haager Kindesentführungsübereinkommens nach Deutschland zu holen. Nun soll wohl doch das internationale Abkommen genutzt werden, um den Jungen zurückzuholen. Doch das Prozedere ist langwierig. Wie der Mutter gesagt wurde, kann es zwei bis drei Jahre in Anspruch nehmen. Die Frau hätte mit einer Unterschrift zustimmen sollen. Doch das tat sie nicht, wie sie berichtet. Sie hofft auf einen anderen Weg, um ihr Kind zurückzubekommen.

Entführtes Kind: Vorwürfe an das Jugendamt Neu-Ulm

Die Frau hatte das Sorgerecht für ihr Kind ans Jugendamt abgegeben, nach eigenen Angaben hat sie sich zum Wohl des Kindes freiwillig dazu entschieden. Das Jugendamt selbst äußert sich nicht zu dem Fall, das sei aus Gründen des Datenschutzes nicht möglich. Jetzt will die Frau ihr Sorgerecht zurück. Sie würde am liebsten in die Türkei reisen. Dann würde sie dort mit Dokumenten nachweisen, dass sie die Mutter und die Sorgeberechtigte des Buben ist. Und sie würde ihr Kind wieder mit zu sich nach Hause nehmen. Doch rechtliche Hürden stehen im Weg. "Ich habe keine Ahnung, wie ich weitermachen soll", sagt die Frau. Sie hofft auf Juristen oder andere Fachleute, die ihr weiterhelfen. Und sie hofft darauf, ihr Kind wiederzusehen.

Mitte April soll die Kindesentziehung vor Gericht verhandelt werden, der Vater des Jungen sitzt dann auf der Anklagebank. Die Mutter ist als Zeugin geladen. Dann will sie ihrer Verzweiflung Luft machen.

