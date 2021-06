Bäume umgestürzt, Äste auf B28: Unwetter trifft vor allem Senden

Ein Unwetter zog über den Kreis Neu-Ulm hinweg. Besonders betroffen war die Stadt Senden. Doch auch in Pfaffenhofen musste die Feuerwehr ausrücken.

Ein Unwetter ist am späten Sonntagabend über den Landkreis Neu-Ulm hinweggezogen. Besonders betroffen war die Stadt Senden. Hier kam es nach Angaben der Polizei gleich zu mehreren Einsätzen, da vor allem Bäume und Äste auf den Straßen landeten Verletzt wurde niemand. Eine Schadenshöhe ist noch unklar.

Gegen 21 Uhr stürzte ein größerer Baum im Bereich der Hauptstraße um und lag komplett auf der Straße. Ebenfalls in der Hauptstraße wehte der Sturm ein Dixiklo um. Zu diesem Zeitpunkt saß darin aber niemand.

Baum vom Blitz getroffen und beschädigt Auto

An der Ecke Kemptener Straße / Brahmsstraße wurde gegen 22 Uhr ein Baum von einem Blitz getroffen und landete daraufhin auf dem Gehweg. Dabei wurde ein Auto beschädigt und Teile der Straße wurden dadurch blockiert.

Auf der B28 an der Ausfahrt Senden in Fahrtrichtung Ulm lag auf der Fahrbahn ebenfalls ein Ast. Schäden wurden dadurch nicht angerichtet. Die Feuerwehr kam und beseitigte ihn.

In Pfaffenhofen an der Roth stürzte in der Günzburger Straße ein Baum auf die Fahrbahn. Dadurch wurde eine Fahrspur blockiert. Die Feuerwehr bereinigte auch hier die Straße.