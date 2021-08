Pilotprojekt: So testet das Landgericht Ulm die elektronische Strafakte

Plus Bayern und Baden-Württemberg wollen die Digitalisierung der Justiz vorantreiben. Dabei geht es beispielsweise um Videoverhandlungen, auch in Ulm.

Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges ( CDU) und der bayerische Justizminister Georg Eisenreich ( CSU) haben sich am Mittwoch zum länderübergreifenden Fachgipfel in Ulm getroffen. Bei ihren Gesprächen ging es um die Digitalisierung der Justiz, die beide Länder vorantreiben wollen. Eine Rolle spielt dabei auch Ulm, wo Ende des Jahres ein Pilotversuch startet.