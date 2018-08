vor 47 Min.

Viele Einsätze nach heftigem Hagelsturm in der Region

Es war kurz, aber heftig: Ein Unwetter mit Hagel und starken Regenfällen zog am Mittwochabend über die Region. Jetzt zog die Polizei Bilanz.

Vor allem Ulm und Neu-Ulm waren betroffen. Polizei und Feuerwehr wurden zu zahlreichen Einsätzen gerufen. Straßen wurden überflutet und Bäume stürzten um. Auch der Bahnverkehr war zeitweise beeinträchtigt.

Kurz vor 17.30 Uhr gingen die ersten Meldungen bei der Ulmer Polizei ein. Umgestürzte Bäume, Äste auf der Straße, umgefallene Verkehrszeichen und Ampeln, überflutete Straßen und Wasser in Wohnungen beschäftigten fortan die Retter. Dennoch hielt sich der Schaden laut Polizei in Grenzen, zumindest dem ersten Eindruck nach. In der Weststadt stand die Königstraße unter Wasser. Die Feuerwehr war dort im Einsatz, um Hagel aus einer Wohnung oder gleich in die Badewanne zu schaffen, da die Bewohner gerade nicht zuhause waren. Bei Einsingen musste die B311 gesperrt werden. Kurz nach 19 Uhr war eine Hochspannungsleitung geknickt. Gegen 21 Uhr war die Straße wieder frei. Blockiert war auch der Blaubeurer-Tor-Ring, weil Autofahrer ihre Fahrzeuge vor dem Hagel schützend unter der Brücke abstellten. Dabei behinderten sie den Verkehr. Zum Glück ließ der Hagel gleich wieder nach, bevor dort etwas passierte. Auch die Unterführung der Neuen Straße war kurzzeitig nicht befahrbar, weil das Wasser kniehoch stand. Ähnlich sah es in der Unterführung im Starkfeld in Neu-Ulm aus.

Zug prallt gegen umgestürzten Baum

Auf der Südbahn kollidierte ein Zug mit einem umgestürzten Baum. Der Interregio-Express war auf dem Weg nach Laupheim (Kreis Biberach). Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei niemand. Die Fahrgäste konnten ihren Reiseweg fortsetzen, nachdem der Zug zurück zum Bahnhof Erbach gesetzt worden war. Die Feuerwehr beseitigte den Baum, der offenbar aufgrund des Unwetters im Gleis lag. Wegen der Sperrung der Gleise kam es bis etwa 19.30 Uhr zu Verspätungen im Bahnverkehr.

Im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, zu dem auch der Kreis Neu-Ulm gehört, gab es 27 Einsätze. Größtenteils mussten umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste oder sonstige Gegenstände mithilfe der Feuerwehren von den Straßen beseitigt werden. (az)

