Polizeihubschrauber am Marzellus-Garten: Vermisste 78-Jährige gefunden

Rund um den Marzellus-Garten bei Weißenhorn kam es zu einer größeren Einsatz der Polizei. Eine Frau aus Illertissen wurde vermisst.

Die Polizei hat am Montagmittag mit einem Großaufgebot nach einer 78 Jahre alten Frau aus Illertissen gesucht. Sie hatte mit ihren Angehörigen den Marzellus-Garten bei Weißenhorn zwischen den Ortsteilen Oberhausen und Biberachzell besucht und war als vermisst gemeldet worden.

Die Tochter der 78-Jährigen bat die Polizei Weißenhorn am Montag gegen 13 Uhr um Hilfe. Die 55-Jährige hatte dem Polizeibericht zufolge mit ihren Eltern den Marzellus-Garten angeschaut. Nachdem die 78-jährige Mutter die Toilette besucht hatte, konnten die Angehörigen sie nicht mehr finden. Nach rund einstündiger, eigener Suche verständigte die Tochter schließlich die Polizei.

Anwohner trafen die Vermisste in Biberachzell

Aufgrund des Gesundheitszustandes der 78-jährigen musste davon ausgegangen werden, dass sie sich verlaufen hatte und sich möglicherweise in hilfloser Lage befand. Aus diesem Grund leitete die Polizeiinspektion Weißenhorn groß angelegte Suchmaßnahmen ein, bei denen die Beamten von der Rettungshundestaffel der Rettungsdienste mit insgesamt zwölf Suchhunden, von drei Diensthundeführern der Polizei, einem Polizeihubschrauber und einer Gruppe des Einsatzzuges der operativen Ergänzungsdienste Neu-Ulm unterstützt wurden.

Gegen 16.30 Uhr trafen Anwohner die Vermisste in Biberachzell an, wobei die Frau erklärte, sich verlaufen zu haben. Eine 59 Jahre alte Anwohnerin, die von den bestehenden Suchmaßnahmen wusste, brachte die 78-Jährige zurück zum Marzellus-Garten. Auf Nachfrage unserer Redaktion hatte ein Polizeisprecher bereits am Montagabend von einem erfolgreichen Abschluss der Suche berichtet. "Die Frau ist wohlauf", sagte der Sprecher. (krom, AZ)

