07:00 Uhr

Weißenhorn will mehr Bauplätze an Einheimische vergeben

Nach langer Diskussion beschließt der Stadtrat ein neues Punktesystem. Neben der Herkunft sind künftig auch andere Faktoren entscheidend.

Von Jens Noll

Das Kniffligste zum Schluss: Mit einem besonders schwierigen Thema hat sich der Weißenhorner Stadtrat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr auseinandergesetzt. Fast eine Stunde dauerte es am Montagabend, bis sich das Gremium nach langer Diskussion und mehreren Abstimmungen auf einen Kompromiss einigen konnte. Ein verändertes Punktesystem soll künftig zur Anwendung kommen, wenn die Stadt neue Bauplätze zum Verkauf anbietet.

Es war nicht das erste Mal, dass sich die Stadträte damit befassten. Bürgermeister Wolfgang Fendt erinnerte an eine Vorbesprechung mit den Fraktionsvorsitzenden. Deren Ergebnis war: Einheimische sollten die Chance haben, in ihrem Heimatort bauen zu können. Zudem sollte berücksichtigt werden, wenn sich ein Bewerber für einen Bauplatz ehrenamtlich in einem Verein im Ort engagiert. Eine besondere Unterstützung sollte auch die Mitgliedschaft in Hilfsorganisationen wie der Feuerwehr oder dem Roten Kreuz verdienen. „Man kann das System immer noch verbessern“, räumte Fendt ein. „Es sollte aber auch anwendbar sein.“

In Biberachzell rief die alte Vergabe-Praxis einigen Ärger hervor

Doch mit dem nach diesen Kriterien erarbeiteten System, das die Verwaltung zur Abstimmung vorlegte, wollte sich die CSU-Fraktion am Montagabend nicht zufrieden geben. Zahlreiche Kritikpunkte äußerte Fraktionschef Franz Josef Niebling in der Sitzung. Er forderte unter anderem, dass vor allem auch junge, ortsansässige Paare, die noch keine Kinder haben, Vorrang vor auswärtigen Bewerbern mit Kindern haben sollten. Die Weißenhorner Ortsteile sollten gesund wachsen und nicht durch zu viele Neubürger aus den Nähten platzen, sagte Niebling. Zudem könnten, um Losverfahren bei Punktegleichstand zu vermeiden, bei ehrenamtlichen Tätigkeiten oder einer Arbeitsstelle in der Stadt auch deren Dauer berücksichtigt werden.

Zuspruch bekam Niebling von Grünen-Stadtrat Ulrich Fliegel: „Es war in letzter Zeit öfters so, dass Bürger, die keine Kinder haben, das Nachsehen hatten.“ Er erinnerte an Fälle in Biberachzell. Dieses Beispiel griff auch Marcus Biberacher (CSU) auf: Von vier Familien aus dem Stadtteil sei bei der Vergabe von Grundstücken im dortigen Neubaugebiet nur eine zum Zug gekommen – weil sie Kinder haben.

Ganz so kinderfeindlich sollte das neue System nicht sein, entgegnete der Rathauschef. Bei einer Punkteverteilung, wie die CSU sie anstrebe, würde eine Familie mit fünf Kindern, die nicht aus Weißenhorn kommt, keinen Bauplatz bekommen, betonte er. Werner Weiss (WÜW) pochte darauf, endlich einen Knopf an die Sache zu machen. „Es bringt nichts, wenn wir endlos weiter diskutieren.“ Die vorliegende Lösung sei praktikabel. Wenn sich nach ein oder zwei Jahren herausstellen sollte, dass das System nicht funktioniert, dann könne es auch wieder überarbeitet werden.

Am Ende bilden sich zwei Lager im Gremium

SPD-Fraktionschef Herbert Richter war wie Ulrich Hoffmann (ÖDP) der Meinung, dass es das eine gerechte System nicht gebe. Nicht in allen Ortsteilen seien Bauplätze vorhanden, sagte Richter zudem. „Ich will es einem Emershofer nicht verwehren, dass er in Bubenhausen bauen darf.“

Um den Punkt Familienzusammenhalt zu stärken, zeigte sich Bürgermeister Fendt nach einiger Zeit bereit, denjenigen einen Punkt mehr zu gewähren, die ein Baugrundstück in dem Stadtteil erwerben wollen, in dem schon Elternteile oder Kinder leben. Mit dem einstimmigen Votum des Gremiums für diesen Kompromiss war es aber noch nicht getan. Denn der CSU-Fraktionschef hatte etwas missverstanden, und war davon ausgegangen, dass noch weitere Abstimmungen folgen würden. So ging die Diskussion von Neuem los. Man müsse einen Teil der zu veräußernden Bauplätze für Einheimische zurückhalten, forderte Niebling. Dies hatte die SPD zuvor schon abgelehnt, angesichts des derzeitigen Drucks auf dem Wohnungsmarkt und möglichen negativen Auswirkungen auf die Grundstückspreise. Doch Niebling ließ nicht locker und erreichte schließlich, dass die Räte über zwei seiner Vorschläge noch einmal gesondert entscheiden sollten. Doch für das Zurückhalten von Bauplätzen reichten die Stimmen der CSU für eine Mehrheit nicht aus, ebenso wenig für die Idee, im Falle eines Punktegleichstands von Bewerbern den Ortsansässigen den Vorzug zu geben.

Mit den Gegenstimmen von Niebling und Biberacher beschloss das Gremium schließlich das neue Punktesystem.

Lesen Sie dazu auch: Wer bekommt einen Bauplatz in Weißenhorn? und Bauplätze: Mehr Punkte für Einheimische.





Themen Folgen