Blaustein

Feuerwehr findet Skelett-Leiche bei Hochhaus-Brand: So reagieren Bewohner

Um die 100 Personen sind für das Hochhaus in Blaustein gemeldet. Dass in einer Wohnung wohl seit Monaten eine Leiche liegt, scheint niemand mitbekommen zu haben.

Plus Monatelang lag die Leiche wohl in der Wohnung in Blaustein. Beim Brand am Donnerstag wurde sie entdeckt. Bewohner haben vom grausigen Fund wohl noch nichts mitbekommen.

Am Morgen danach riecht es vor Ort noch immer etwas nach Brand. Auf einer Wiese neben dem siebenstöckigen Hochhaus im Buchbronnenweg in Blaustein finden sich Überbleibsel des Feuers. Eine verkokelte Wasserpistole, Stifte, eine Chips-Dose, ein Volleyball, aus der Stadtbibliothek Ulm ausgeliehene Bücher und ein kleiner Schlumpf. Dass das alles einer Familie, mutmaßlich mit Schulkindern, gehörte, ist offensichtlich. Sie kamen bei Bekannten unter. Ihre Wohnung ist unbewohnbar, der Schaden wir auf 100.000 Euro geschätzt. Doch ihr Schicksal wird fast schon zur Nebensache. Bei der Evakuierung des Gebäudes wurde in einer vom Brand nicht betroffenen Nachbar-Wohnung im selben Stockwerk eine skelettierte Leiche gefunden.

Der Ausblick auf Ulm und das Münster muss von den betroffenen Wohnungen aus gigantisch sein. Schon von der Straße aus lässt sich der höchste Kirchturm der Welt wunderbar erblicken. Das Hochhaus in Hanglage wirkt hingegen wie eine Art Plattenbau, der Putz bröckelt zum Teil schon. Doch Bewohner haben sich ihren Balkon teils liebevoll unter anderem mit Baden-Württemberg-Wappen eingerichtet. Satelliten-Schüssel, Sonnenschirm und vereinzelt verzieren Blumenkübel den grauen Betonkastenbau. 54 Klingelschilder gibt es. Laut Polizei sind ungefähr 100 Personen für die Anschrift gemeldet. Ein zweites Hochhaus mit sechs Stockwerken ist angebaut.

