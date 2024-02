Elchingen

Die Feuerwehr Oberelchingen feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Plus Gleich fünf Veranstaltungen gibt es zum Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Oberelchingen. Los geht es mit einem Festakt am Sonntag, 25. Februar.

Von Dagmar Hub

Ihren Gründungstag kennt die Freiwillige Feuerwehr Oberelchingen ganz genau: Am 22. Februar 1874, vor 150 Jahren also, fand die erste Generalversammlung statt, bei der August Eisenlauer zum ersten Kommandanten gewählt wurde. Die Oberelchinger Feuerwehr feiert dieses Jubiläum am Sonntag, 25. Februar, mit einem Festakt: Gottesdienst, Frühschoppen, Mittagessen und Kaffee und Kuchen gibt es, für die Unterhaltung sorgt der Musikverein Oberelchingen. Doch es geht noch weiter.

Die Feuerwehr Oberelchingen feiert mit fünf Veranstaltungen

Hatte man das 125-Jährige mit einer fünftägigen Bierzeltveranstaltung gefeiert, so sieht das Jubiläumsjahr 2024 fünf Einzelveranstaltungen in den nächsten Monaten vor: Nach dem Festakt vom Sonntag gibt es am 9. Mai eine Vatertags-Hockete, am 11. Mai eine Gemeinschaftsübung aller drei Wehren Elchingens, am 14. Juni zum Auftakt der Fußball-Europameisterschaft ein Public Viewing im Konstantin-Vidal-Haus und am 3. Oktober den Tag der offenen Tür mit Fahrzeugschau und Schauübung.

