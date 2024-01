Eis- und Schneeglätte sorgen für Unfälle – 28-Jährige wird leicht verletzt

Im Kreis Neu-Ulm und der Ulmer Region kam es zu mehreren Unfällen aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse. In Pfaffenhofen wurde eine 28-Jährige verletzt.

Schnee- und Eisglätte haben am Montag zu mehreren Unfällen im Kreis Neu-Ulm geführt. Eine 28-Jährige wurde bei einem Unfall in Pfaffenhofen leicht verletzt. Ansonsten blieb es nach Polizeiangaben überwiegend bei Sachschäden.

Gegen 17.30 Uhr war ein 33-Jähriger auf der A8 bei Elchingen Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Oberelchingen und Ulm-Ost überholte der Autofahrer einen anderen Verkehrsteilnehmer. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel verlor er aufgrund schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und rutsche nach rechts in den Straßengraben. Der Fahrer blieb laut Polizei unverletzt. Der Schaden am Auto wird auf etwa 5000 Euro geschätzt, das Auto musste abgeschleppt werden.

Zwei Unfälle auf der A8 bei Elchingen kurz hintereinander

Beinahe zur gleichen Zeit kam es auf Höhe Oberelchingen zu einem weiteren Unfall. Ein 59-jähriger Autofahrer überholte einen Lkw. Auch er geriet beim Fahrstreifenwechsel aufgrund der winterlichen Verhältnisse ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich im Grünstreifen und kam hier zum Stehen. Keiner der drei Insassen wurde verletzt. An dem Wagen wurde der Unterboden beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

In Pfaffenhofen-Raunertshofen kam ein 55-jähriger Autofahrer in einer Kurve in der Günzburger Straße auf der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern. Der Fahrer soll seine Geschwindigkeit nicht den Verhältnissen angepasst haben, heißt es. Der 55-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. An dessen Steuer saß eine 28-Jährige. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro, bei den beteiligten Autos handelte es sich um hochwertige Fahrzeuge. Zur Absicherung der Unfallstelle, zur Ausleuchtung und zur Mithilfe bei den Aufräumarbeiten waren die Feuerwehren Raunertshofen und Kadeltshofen im Einsatz.

Lkw kommt auf A7 bei Langenau von der Straße ab

Auch die Ulmer Polizei berichtet von mehreren Unfällen aufgrund der winterlichen Bedingungen auf den Straßen. Auf der A8 bei Hohenstadt blieben zwei Laster stecken und blockierten die Fahrbahn. Die Polizei begleitete sie auf einen nahegelegenen Parkplatz. Auf der A7 bei Langenau geriet gegen 20.30 Uhr ein Lkw in Richtung Ulm ins Schleudern und fuhr eine Böschung hinunter. Der 55-jährige Fahrer war laut Polizei mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Er verletzt sich bei dem Unfall leicht, eine medizinische Versorgung aber war nicht notwendig. Sein Laster war total beschädigt, ein Wildschutzzaun wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Um das Lkw abtransportieren zu können, musste die Ladung von einer Spezialfirma umgeladen werden. Die rechte Spur war bis etwa 23.15 Uhr gesperrt. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 17.000 Euro.

Auf der B312 bei Biberach-Ringschnait kippte gegen 19.30 Uhr ein Laster bei Schneeglätte um und sorgte für eine stundenlange Sperrung der Bundesstraße bis Dienstagmorgen, circa 5 Uhr. Der Sattelzug war mit rund 25 Tonnen Lebensmittel beladen. Der aus Usbekistan stammende Fahrer verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Durch den Unfall wurde der Tank des Lkw aufgerissen. Rund 200 Liter Diesel liefen aus, sammelten sich aber auf dem gefrorenen Boden und konnten so von der Feuerwehr größtenteils abgepumpt werden. Verunreinigtes Erdreich wurde von einem Bagger entfernt. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden von mindestens 70.000 Euro. Der Schaden an den Schutzplanken wird rund 15.000 Euro geschätzt. (AZ)