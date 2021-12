Diese Menschen aus dem Kreis Neu-Ulm sind im Jahr 2021 gestorben

Wenn sich das Jahr dem Ende neigt, ist es an der Zeit, sich zu erinnern - auch an bekannte Menschen aus Ulm und dem Landkreis Neu-Ulm, die 2021 gestorben sind.

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende. Zeit, um zurückzublicken und sich zu erinnern - an schöne Momente, aber auch an Menschen, die in diesem Jahr starben. Im Kreis Neu-Ulm gehören zu ihnen der frühere Amtsgerichtsdirektor, Neu-Ulms bekanntester Gärtner sowie mehrere Theaterinstitutionen.

Der verstorbene Gerhard Leopold wird für sein vielfältiges Engagement gewürdigt. Foto: Agnes Mayer

Gerhard Leopold war ein umtriebiger Anpacker

Er war einer, der in seinem Leben so viel Energie hatte und so viel anpackte wie nur wenige. Der vielfältig engagierte Tiefenbacher Gerhard Leopold ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Er war Vereinsmensch und CSU-Kommunalpolitiker aus Leidenschaft. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Gerhard Leopold.

Erhard Sommer hat Ulmer Wirtschaftsleben geprägt

Erhard Sommer, mehr als zwei Jahrzehnte lang Vorstandssprecher der Ulmer Volksbank und sieben Jahre lang IHK-Präsident Ulm, ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der Jurist, der in Dortmund geboren wurde und in Hamburg aufwuchs, prägte das wirtschaftliche Leben in Ulm. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Erhard Sommer.

Der frühere Amtsgerichtsdirektor Thomas Mayer ist überraschend gestorben. Foto: Kaya

Richter Thomas Mayer gab Angeklagten eine Chance

Überraschend ist der ehemalige Direktor des Neu-Ulmer Amtsgerichts mit 67 Jahren gestorben. Thomas Mayer war CSU-Stadtrat und Kreisrat. In seinen Urteilen als Richter bekamen Angeklagte oft eine zweite Chance. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Thomas Mayer.

Eugen Weimar, der bekannteste Gärtner

Eugen Weimar war nicht nur der bekannteste (Friedhofs-)Gärtner Neu-Ulms, er engagierte sich auch in vielfältiger Weise für seine Heimatstadt und den Landkreis. Der langjährige CSU-Kommunalpolitiker war vor allem im kirchlich-sozialen Bereich aktiv. Er starb im Alter von 87 Jahren. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Eugen Weimar.

Franz Ihle, ehemaliger Landtagsabgeordenter aus Ilerberg. Foto: Ursula Balken

Franz Ihle war stets ein Mann des Ausgleichs

Der gebürtige Illerberger Franz Ihle galt stets als Mann des Ausgleichs. Das erkannten auch parteipolitische Gegner an. Der Bauunternehmer war CSU-Landtagsabgeordneter, Kreis- und Stadtrat. Er wurde 88 Jahre alt. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Franz Ihle.





Don Gilberti, das Gesicht der italienischen Christen

Der langjährige Pfarrer der Italienischen Katholischen Missionsgemeinde in Neu-Ulm, Don Giuseppe Gilberti, ist im Alter von 78 Jahren verstorben. 35 Jahre lang stand er ihr vor. Er war in Neu-Ulm ein bekanntes Gesicht. Eng verbunden ist mit ihm der lebendige Kreuzweg in Ulm und Neu-Ulm. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Don Giuseppe Gilberti.

Wilhelm Pilger: Das Aushängeschild der Weißenhorner Verkehrs-BI

Die Bürgerinitiative für ein besseres regionales Verkehrskonzept (BIV) in Weißenhorn trauert um ihren langjährigen Vorsitzenden: Wilhelm Pilger ist nach kurzer, fast schon überstanden geglaubter Krankheit im Alter von 59 Jahren gestorben. Er war das Aushängeschild des Vereins. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Wilhelm Pilger.





Wihelmina Kolb, geborene Bader, langjährige Wirtin in Meßhofen. Foto: Sammlung Elisabeth Mendel

Wilhelmina Kolb, legendäre Wirtin in Meßhofen

Mit 97 Jahren ist Wilhelmina Kolb, die legendäre Wirtin des Meßhofener Brauereigasthofs, gestorben. Bis ins hohe Alter ging sie stets in die Gaststube, das Herz des Ortes, um sich um die Gäste zu kümmern. Die haben es geschätzt. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Wilhelmina Kolb.





Rido Busse bleibt auch mit 85 Jahren weiter kreativ. Foto: Dagmar Hub

Rido Busse erfand den Plagiarius-Zwerg

Rido Busse, HfG-Designer-Urgestein mit Wahlheimat Elchingen, ist vor allem durch seinen Plagiarius berühmt geworden, der jedes Jahr an Produktpiraten verliehen wird. Als Produktdesigner schuf er Klassiker von der Zahnbürste bis zur Küchenwaage. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Rido Busse.





Helmut Mangold war ein sehr engagierter Katholik

Bischof Bertram Meier würdigte ihn als engagierten Katholiken: Der Aufheimer Helmut Mangold gehörte mehr als 35 Jahre dem Diözesanrat an, dem höchsten Laiengremium der Diözese, und war von 1994 bis 2014 dessen Vorsitzender. Er stand zeitweise dem Landeskomitee der Katholiken in Bayern vor. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Helmut Mangold.

Edith Habisreitinger aus Vöhringen ist tot. Das Theater war ihre Leidenschaft. Foto: Sammlung Habisreitinger

Die Theaterlandschaft hat Edith Habisreitinger viel zu verdanken

Edith Habisreitinger, Prinzipalin des Vöhringer Ensembles „Spielplatz Bühne“, hat die Theaterlandschaft der Region bedeutend mitgeprägt. Sie spielte in diversen Ensembles, bis sie ihre Theaterheimat in Vöhringen fand. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Edith Habisreitinger.

Josef Aumann, Urgestein der Kommunalpolitik

Mit Josef Aumann ist ein verdienter und sehr aktiver Mitbürger der Marktgemeinde Kellmünz verstorben. Der Kellmünzer Altbürgermeister und Ehrenbürger war quasi ein kommunalpolitisches Urgestein. Für seine Verdienste erhielt er zahlreiche Auszeichnungen verliehen. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Josef Aumann.

Pfarrer Reinhard Deininger ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Unser Bild entstand anlässlich seines 80. Geburtstags. Foto: Regina Langhans

Trauer um Pfarrer Reinhard Deininger aus Illertissen

Reinhard Deininger hat als Stadtpfarrer die Pfarreiengemeinschaft Neu-Ulm geprägt. Der Ruhestandsgeistliche aus Illertissen ist mit 84 Jahren gestorben. Zu Bischof Bertram Meier hatte er eine besondere Beziehung. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Reinhard Deininger.

Norbert Fleig hat die Illertisser Schullandschaft geprägt

Bruder Norbert Fleig war der letzte Schulleiter des Kollegs der Schulbrüder in Illertissen. Er prägte die Schulentwicklung und die Kulturszene in der Stadt maßgeblich mit. 2011 verließen er und die Schulbrüder Illertissen. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Norbert Fleig.

Ernst Wüsts Wirken hat viele Spuren hinterlassen

Der Altenstadter Ehrenbürger Ernst Wüst ist mit 69 Jahren gestorben. Sein Wirken hat Spuren hinterlassen. Er war Marktrat, lange Zweiter Bürgermeister und setzte sich unter anderem für die Revitalisierung des Ortskerns ein. Im Turngau Iller-Donau bekleidete er diverse Führungspositionen. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Ernst Wüst.





Wolfgang Pfeifer und seine Verdienste um die Historie

Wolfgang Pfeifer, promovierter Apotheker, war eher ein stiller Einzelkämpfer. Doch mit seiner wissenschaftlichen Arbeit hat er sich um die Erforschung der Illertisser Historie verdient gemacht. Er stand viele Jahre dem Heimatverein vor und hat die Sammlungen gepflegt und weiterentwickelt. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Wolfgang Pfeifer.

Peter Kelichhaus war die Theaterinstitution schlechthin in Vöhringen. Foto: Ursula Balken

Peter Kelichhaus, die Theaterinstitution

Peter Kelichhaus, Gründer der Laienbühne „Podium 70“, war die Theaterinstitution schlechthin in Vöhringen. Aber er prägte als langjähriger Stadtrat der Freien Wähler auch die Ortspolitik entscheidend mit. Lesen Sie hier einen Nachruf auf Peter Kelichhaus.