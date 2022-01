CSU-Politiker Alexander Engelhard: Skepsis bei der Impfpflicht

Plus Der CSU-Bundestagsabgeordnete Engelhard spricht über seine ersten 100 Tage als Vertreter des Wahlkreises Neu-Ulm in Berlin. Ihn beschäftigt auch die neue Bahntrasse zwischen Ulm und Augsburg.

Es ist nicht vielen Menschen vergönnt, die Herzkammer der deutschen Demokratie zu betreten, den Plenarsaal des Bundestages, und schon gar nicht, dort Platz zu nehmen. Deshalb empfand es Alexander Engelhard als sehr erhebend, als er das erste Mal durch die Tür schritt, um dorthin zu gehen, wo künftig sein offizieller Arbeitsplatz sein würde. "Ich war sehr stolz, diesen Raum überhaupt betreten zu dürfen, das muss ich ehrlich zugeben", sagt er im Gespräch. "Es ist eine große Ehre, das erreicht und diesen Auftrag bekommen zu haben." Den Auftrag bekam der CSU-Mann von einer Mehrheit der Wählerinnen und Wähler im Wahlkreis Neu-Ulm, die ihn als Nachfolger von Georg Nüßlein in Berlin sehen wollten. Im Gespräch mit unserer Redaktion zieht der Abgeordnete Engelhard Bilanz über seine ersten 100 Tage im Bundestag, erzählt unter anderem von den Herausforderungen, denen sich ein Neuling gegenüber sieht, von den Nachwirkungen der Maskenaffäre, von vielen Anfragen wegen der geplanten Bahntrasse und darüber, wie er zur Impfpflicht steht.