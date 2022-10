Landkreis Neu-Ulm

18:39 Uhr

Bundesweit niedrigste Inzidenz? So ist die Corona-Lage im Kreis Neu-Ulm

Das Robert-Koch-Institut vermeldete für den Landkreis Neu-Ulm an diesem Mittwoch die niedrigste Corona-Inzidenz bundesweit. Ein Fehler, so eine Landratsamtssprecherin.

Von Michael Kroha

Vermutlich schauen nur noch die wenigstens tagtäglich auf das Dachboard des Robert-Koch-Instituts ( RKI). Wer an diesem Mittwoch, 12. Oktober, aber einen Blick darauf warf, bemerkte womöglich, dass der Landkreis Neu-Ulm mit 187 aktuell die niedrigste Inzidenz in ganz Deutschland aufweist. Und das, obwohl benachbarte Regionen weitaus höhere Werte haben: Ulm 926, Günzburg 1015 und der Alb-Donau-Kreis 707. Hat das Neu-Ulmer Gesundheitsamt eine Erklärung für die Werte? Und wie ist überhaupt die derzeitige Lage im Landkreis, insbesondere in den Krankenhäusern?

