Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Ein Mann aus Pfaffenhofen erzählt: So wurde ich zum Betrugsopfer

Plus Ein 56-Jähriger aus Pfaffenhofen wird Opfer von Betrügern und verliert 4000 Euro. Er schämt sich "für seine Dummheit". Doch er will andere warnen und berichtet.

Von Michael Kroha

"Anfangs konnte ich nur weinen", sagt er. Und auch wenn er jetzt davon erzähle, kämen ihm die Tränen: "Ich fühle mich so gedemütigt." Ein 56-Jähriger aus Pfaffenhofen ist vergangene Woche Opfer von Betrügern geworden. Knapp 4000 Euro überwies er, wie berichtet, auf ein Konto, weil er dachte, so seiner Tochter zu helfen. Eigentlich gelte er in seinem Bekanntenkreis als misstrauischer Mensch. Und er hätte nie gedacht, dass ihm so etwas passiert. Doch jetzt ist es passiert: Das Geld ist futsch. Außer seinen Kindern, der Bank und der Polizei wisse niemand davon. Er schämt sich zutiefst. Und dennoch traut er sich, mit unserer Redaktion darüber zu sprechen. "Ich will die Leute vor der Dummheit bewahren, die ich begangen habe. Ich möchte helfen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen