Landkreis Neu-Ulm

vor 20 Min.

(Fast) alles glatt gelaufen: So fällt die Bilanz vom Blitzeis-Mittwoch aus

Regen, Schnee und Eis haben Straßen und Gehwege in weiten Teilen im Landkreis Neu-Ulm in gefährliche Rutschbahnen verwandelt. Die Folgen aber hielten sich in Grenzen.

Plus "Gefahr für Leib und Leben" hatte es geheißen, am Ende hielten sich die Glatteis-Auswirkungen im Kreis Neu-Ulm in Grenzen. Polizei, Kliniken und Schulen ziehen Bilanz.

Normalerweise bringen sie ihre Kinder nicht mit dem Auto zur Schule, erzählen zwei Väter am Mittwochmorgen am Pfuhler Schulzentrum. Einer kam aus Nersingen, der andere aus Oberelchingen. Doch weil der Bus nicht kam, sprangen sie schnell als "Elterntaxi" ein. Wenige Augenblicke später trifft der Bus aus Elchingen ein. Viel Zeit zum Quatschen hat der Busfahrer nicht – er müsse noch Schulkinder aus Thalfingen holen. Die Auswirkungen der glatten Straßen hielten sich in Grenzen, meint er. Weil aber andere Verkehrsteilnehmer teils schleichend unterwegs sind, dauere alles etwas länger. Zudem sei ein Kollege, der in Krumbach wohnt, aufgrund der Witterung nicht aus dem Ort herausgekommen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Dienstag vor einer "Gefahr für Leib und Leben" gewarnt,

