Landkreis Neu-Ulm

vor 48 Min.

Gesundheitsamt ohne Leitung: Ist der Landkreis auf einen Corona-Herbst vorbereitet?

Lokal Gesundheitsminister Lauterbach warnt vor großen Problemen in den kommenden Pandemie-Monaten. Wie gut ist der Kreis Neu-Ulm vorbereitet, insbesondere das Gesundheitsamt?

Von Michael Kroha

Viele wollen von Corona, Impfungen und Co. nicht mehr viel wissen. Sie freuen sich, dass die Einschränkungen von einst aktuell praktisch nicht mehr vorhanden sind. Doch während andere Länder lockern, warnt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der SPD-Politiker rechnet in den kommenden Pandemie-Monaten mit großen Problemen. Wie gut also ist der Landkreis Neu-Ulm auf einen möglichen "Corona-Herbst" vorbereitet? Das Neu-Ulmer Gesundheitsamt, das zeitweise extrem überlastet war, steht schon seit Monaten ohne Leitung da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen