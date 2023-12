Landkreis Neu-Ulm wählt neuen Landrat: Das müssen Sie wissen

Der vorige Amtsinhaber Thorsten Freudenberger ist in den Landtag eingezogen, vier Männer und eine Frau möchten ihm nachfolgen. Alles Wichtige zur Landratswahl im Landkreis Neu-Ulm.

Der Kreis Neu-Ulm hat am Sonntag, 14. Januar 2024, die Wahl: Wer soll den Landkreis in den kommenden sechs Jahren als Landrat vertreten? Nötig wurde die Neuwahl, weil der bisherige Landrat Thorsten Freudenberger bei der Bayernwahl am 8. Oktober 2023 in den Landtag gewählt wurde. Alle wichtigen Fragen und Antworten auf einen Blick.

Neuer Landrat für Neu-Ulm: Wer wird gewählt?

Am Sonntag, 14. Januar 2024, entscheiden die Menschen im Kreis Neu-Ulm, wer in den kommenden sechs Jahren als Landrätin oder Landrat an der Spitze des Landkreises stehen soll. Die gewählte Person leitet die Sitzungen des Kreistags sowie der Ausschüsse, ist Chef oder Chefin der Kreisverwaltung und vertritt den Landkreis.

Kandidatinnen und Kandidaten müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Das Höchstalter liegt bei 67 Jahren. Nur Deutsche können gewählt werden, weil ein Landrat oder eine Landrätin zugleich die Leitung einer Behörde innehat.

Landratswahl am 14. Januar 2024: Wer sind die Kandidaten?

Der bisherige Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) ist bei der Bayernwahl am 8. Oktober 2023 in den Landtag gewählt worden, derzeit führt Nersingens Bürgermeister Erich Winkler (CSU) als stellvertretender Landrat die Geschäfte. Der neue Landrat oder die neue Landrätin muss innerhalb von drei Monaten gewählt werden.

Eine Kandidatin und vier Kandidaten stehen zur Wahl. Für die CSU tritt Eva Treu aus Neu-Ulm-Finningen an, die Freien Wähler schicken Elchingens Bürgermeister Joachim Eisenkolb ins Rennen. Daniel Fürst aus Neu-Ulm kandidiert für die SPD, der Gründen-Kandidat Ludwig Ott kommt wie Eva Treu aus dem Neu-Ulmer Stadtteil Finningen. Kandidat der AfD ist Wolfgang Dröse aus Buchloe im Ostallgäu.

Wir stellen die Kandidatinnen und Kandidaten in Porträts vor:

Kreis Neu-Ulm wählt neuen Landrat: Wer darf wählen?

Rund 137.500 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt. Mitstimmen dürfen alle Deutschen sowie Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und zum Zeitpunkt der Wahl seit mindestens zwei Monaten im Landkreis Neu-Ulm ihren Hauptwohnsitz haben. Es gibt auch eine Ausnahme: Wer sein Wahlrecht durch einen Wegzug verloren hat und innerhalb eines Jahres zurück in den Landkreis gezogen ist, darf auch dann mitstimmen, wenn er seit weniger als zwei Monaten wieder dort gemeldet ist.

Ab Montag, 11. Dezember 2023, werden die Gemeinden die Wahlbenachrichtigungskarten versenden. Briefwahlunterlagen müssen bis spätestens Freitag, 12. Januar 2024, 15.00 Uhr, beantragt werden. Das Landratsamt empfiehlt aber, den Antrag deutlich früher zu stellen. Voraussichtlich ab Mitte Dezember können die Gemeinden mit dem Versand der Briefwahlunterlagen beginnen. Wahlleiter ist Rüdiger Dolejsch, der als Jurist im Landratsamt arbeitet.

Landratswahl 2024 in Neu-Ulm: Wie wird gewählt?

Bei der Wahl des Landrats hat jede Wählerin und jeder Wähler eine Stimme. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhält. Erreicht niemand mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen, findet am Sonntag, 28. Januar 2024, eine Stichwahl unter den beiden Personen statt, die im ersten Wahlgang die höchsten Stimmenzahlen erhalten haben. Die Wahllokale sind am Wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach einer Cyberattacke auf den Zweckverband gemeindliche Datenverarbeitung war zunächst gebangt worden, ob die Wahl wie geplant stattfinden kann. Nun läuft aber alles im Plan.

Wann steht das Ergebnis der Wahl im Landkreis Neu-Ulm fest?

Ab 18 Uhr werden die einlaufenden Wahlergebnisse im Landratsamt und auf www.landkreis-nu.de präsentiert. Sofern im ersten Wahlgang niemand mehr als 50 Prozent der Stimmen erreicht, gibt es am Sonntag, 28. Januar 2024, eine Stichwahl zwischen den beiden Personen, für die sich die meisten Wählerinnen und Wähler ausgesprochen haben.

Wie endete die bislang letzte Landratswahl im Kreis Neu-Ulm?

Thorsten Freudenberger (CSU) war von 2014 bis zu seinem Einzug in den Landtag im Oktober 2023 Landrat des Kreises Neu-Ulm. Am 15. März 2020 verteidigte er sein Amt mit 54,8 Prozent der Stimmen. Susanna Oberdörfer-Bögel (Freie Wähler) erreichte 28,8 Prozent der Stimmen, Ludwig Ott von den Grünen 16,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 47,2 Prozent.