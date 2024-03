Nach Tod von Gutachter: Prozess um ausgesetztes Baby wird fortgesetzt

Weil Gerichtspsychiater Peter Winckler überraschend gestorben ist, war zunächst unklar, wie es im Prozess um das in einem Glascontainer ausgesetzten Baby weitergeht.

Nach dem überraschenden Tod des psychiatrischen Gutachters im Prozess um das in einem Altglascontainer in Langenau ausgesetzten Babys wird die Hauptververhandlung gegen die angeklagte Mutter fortgesetzt. Das teilte eine Sprecherin des Landgerichtes Ulm am Montag mit. Demnach konnte offenbar ein neuer Sachverständiger gefunden werden. Um wen es sich dabei handelt, wird nicht mitgeteilt.

Die Beweisaufnahme soll am 9. April fortgesetzt werden. Ob die Angeklagte an diesem Tag ihre bereits beim Prozessauftakt getätigten Angaben erneut machen muss, konnte die Gerichtssprecherin auf Nachfrage nicht sagen. Es ist aber davon auszugehen. Neben einer Exploration im Vorraus eines Prozesses spielen für einen psychiatrischen Gutachter auch Aussagen und Reaktionen eines Angeklagten während einer Hauptverhandlung eine Rolle, um sich am Ende zu dessen Schuldfähigkeit äußern zu können.

Zum Termin am 9. April sind laut Gericht keine Zeugen geladen. Erst für den darauffolgenden Prozesstag, am 23. April, sollen 13 Personen als Zeugen aussagen. Wie schon bei der ersten Ankündigung des Verfahrens wurden nun nach dem überraschenden Tod des Gutachters wieder insgesamt fünf Termine angesetzt. Ein Urteil wird nun nicht mehr am 30. April, sondern am 13. Mai erwartet. (AZ/krom)

