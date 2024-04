A7 nach Unfall bei Nersingen aktuell gesperrt: Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen ist auf der A7 bei Nersingen passiert. Die Autobahn ist in Richtung Kreuz Ulm/Elchingen aktuell gesperrt.

Auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Nersingen und dem Kreuz Ulm/ Elchingen ist am Dienstagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen passiert. Nach ersten Informationen eines Sprechers des Polizeipräsidiums in Kempten sollen dabei zwei Menschen leicht verletzt worden sein. Insgesamt fünf Fahrzeuge seien nach derzeitigem Kenntnisstand beteiligt gewesen sein. Die Autobahn ist weiterhin in Fahrtrichtung Norden/Würzburg voll gesperrt. Es ist mit Stau und Behinderungen zu rechnen. (AZ)

