Neu-Ulm

13:25 Uhr

Explosiver Gefahrenstoff bei Reinz in Pfuhl ausgelaufen: Wie kam es dazu?

Plus Bei der Firma Reinz/Dana in Neu-Ulm kam es zu einem größeren Feuerwehreinsatz. Wie konnte es dazu kommen, dass Tausende Liter eines Gefahrenstoffes auslaufen?

Von Michael Kroha

Mehrere Tausend Liter des Gefahrenstoffes Toluol sind am Mittwoch, wie berichtet, auf dem Gelände der Firma Reinz/Dana in Neu-Ulm ausgetreten und teilweise über Schächte in den Abwasserkanal gelaufen. Von der Feuerwehr sei "eine explosionsgefährliche Konzentration" gemessen worden, teilte die Polizei mit. Mehrere Gebäude innerhalb des Betriebes und das Klärwerk nebenan in der Steinhäule mussten evakuiert und von außen abgesperrt werden. Verletzte gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht. Doch wie konnte es dazu kommen? Und besteht noch Gefahr?

