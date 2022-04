Neu-Ulm/Günzburg

Polizei verzeichnet mehr Straftaten von Querdenkern und Reichsbürgern

Plus Die Zahl der politisch motivierten Straftaten hat zugenommen. Corona, aber nicht nur, hat die Kriminalität in der Region deutlich verändert.

Von Michael Kroha

Pfuhls Hausarzt und selbst ernannter "Impfluencer" Dr. Christian Kröner erhielt Morddrohungen. In Illertissen ziehen sogenannte "Spaziergänger" zum Haus des Bürgermeisters. In Günzburg bezichtigt eine Rednerin bei einer Corona-Demo Ministerpräsident Markus Söder der Tyrannei und des Hofverrats. In Senden beleidigt ein ausländischer Staatangehöriger einen Arbeitskollegen als "Scheiß Deutscher". All diese Fälle beschäftigten jüngst die Polizei, in deren Statistik werden sie als "politische motivierte Straftaten" eingeordnet. Jene Delikte haben in der Region deutlich zugenommen. Die Folgen der Pandemie sorgen dabei für Werte, die es so noch nie gab.

