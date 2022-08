Heftiger Hagelschauer zieht über Neu-Ulm hinweg: Keller in Pfuhl laufen voll

Und plötzlich ist der Garten weiß: Ein Unwetter mit einem Hagelschauer ist über Neu-Ulm hinweggezogen. Besonders betroffen waren Pfuhl und Offenhausen.

Ein Unwetter ist am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr über die Region Neu-Ulm hinweggezogen. Besonders betroffen waren unter anderem die Neu-Ulmer Stadtteile Pfuhl und Offenhausen. Neben heftigem Regen und starkem Wind war auch Hagel mit dabei. Gärten verwandelten sich kurzzeitig in eine Schneelandschaft. Stühle oder Wäschespinnen wurden von Sturmböen mitgerissen.

Dem für den Landkreis Neu-Ulm zuständigen Polizeipräsidium Schwaben Süd/West waren, kurz nachdem das Unwetter vorüber war, noch keine wetterbedingten Einsätze bekannt. Wie ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Donau/Iller auf Anfrage mitteilt, liefen in Pfuhl mehrere Keller mit Wasser voll. Es sollen fünf bis sechs gewesen sein. Die Feuerwehr rückte aus. "Aber es war nicht wirklich viel Wasser", so der Leitstellen-Sprecher.

Stau auf A8 und A7 nach Unwetter mit starkem Regen

In Ulm stürzte ein Baum um. Auch der Verkehr auf der A8 kam zum Erliegen. Die Fahrbahn habe zeitweise unter Wasser gestanden, so ein Polizeisprecher. Das Technische Hilfswerk habe die Straße von den Wassermassen befreit.

Auf der A7 bei Langenau gab es auf der mit Wasser bedeckten Fahrbahn aufgrund des starken Verkehrs einen 15 Kilometer langen Stau. Auch in Heidenheim standen wegen des Unwetters mehrere Straßen zeitweise unter Wasser. Unfälle blieben trotz der wasserbedeckten Straßen aus.

Auf der B28 auf Höhe Ludwigsfeld in Fahrtrichtung Senden kam ein Auto ins Schleudern und geriet in die Leitplanke. Ob Aquaplaning oder ein Fahrfehler ursächlich für den Unfall war, ist noch unklar, so ein Polizeisprecher. Verletzt wurde der Fahrer des Wagens wohl nicht. (AZ/dpa)