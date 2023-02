Landrat Freudenberger als Kinderschänder bezeichnet: Frau muss ins Gefängnis

Plus Weil sie den Neu-Ulmer Landrat auf Facebook verunglimpft hat, musste sich eine Frau vor Gericht verantworten. Dort zeigte sich: Ihr Misstrauen gegen den Staat sitzt tief.

Für sechs Monate soll eine Frau aus dem südlichen Landkreis Neu-Ulm ins Gefängnis. Auf Facebook hatte sie Landrat Thorsten Freudenberger als Kinderschänder bezeichnet und gefordert, dass der Politiker wegen Körperverletzung, Nötigung und fahrlässiger Tötung zur Rechenschaft gezogen werden muss. Bei dem Prozess am Amtsgericht Neu-Ulm verärgerte sie die Richterin mit weiteren suspekten Aussagen.