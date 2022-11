Neu-Ulm/Nersingen/Weißenhorn

18:00 Uhr

Drei Metzgereien aus dem Kreis Neu-Ulm gehören zu den besten im Land

Die Metzgerei Geydan-Gnamm in Neu-Ulm gehört zu den 500 besten in Deutschland. Von links: Sabrina, Ralf und Petra Gnamm.

Plus Das Magazin Feinschmecker hat drei Metzgereien aus Neu-Ulm, Straß und Weißenhorn in die 500 besten des Landes gewählt. Das sind ihre Erfolgsrezepte.

Von Sebastian Mayr

Alle vier Jahre kürt das Magazin Der Feinschmecker die 500 besten deutschen Metzgereien. Gerade ist die neuste Rangliste erschienen. Drei Betriebe aus dem Landkreis Neu-Ulm haben es in die Auswahl geschafft, einer an besonders prominenter Stelle. Kundschaft und Handwerker schätzen die Auszeichnung. Die Erfolgsrezepte in Neu-Ulm, Straß und Weißenhorn ähneln sich, doch manches ist unterschiedlich.

