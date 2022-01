Neu-Ulm

09:57 Uhr

Polizisten bei "Corona-Spaziergang" geschubst: "Das sind Kriminelle, die da mitlaufen"

Plus Teilnehmende des "Corona-Spaziergangs" provozieren in Neu-Ulm eine Rangelei, zwei Beamte werden leicht verletzt. Die Polizei will Schlussfolgerungen ziehen.

Von Selina Ehrenfeld

Am Rande des "Spaziergangs" von Gegnerinnen und Gegnern der Corona-Schutzmaßnahmen am Freitag ist es zu Rangeleien zwischen der Polizei und einzelnen Teilnehmenden am Anfang des Protestzugs gekommen. Die Polizei in Neu-Ulm hatte die Augsburger Straße mit einem Großaufgebot so abgesperrt, dass die Menschenmasse sich nicht plötzlich einen anderen Weg über die Seitenstraßen bahnen konnte. Auf Höhe der Maximilianstraße war der Protestzug dann aber plötzlich zum Stehen gekommen, einzelne Teilnehmende machten deutlich, dass sie trotz Polizeibarrikade Richtung Glacis-Galerie marschieren wollten. Dann kam es zu Rangeleien.

