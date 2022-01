Rangelei und aggressive Aufrufe: Wie radikal sind die "Corona-Spaziergänge"?

Plus Neu-Ulms Polizeichef Merk appelliert an die friedlichen Teilnehmer, die OBs Czisch und Albsteiger werden deutlich. Wie groß ist das Potenzial für Aggressionen?

Drei von fünf Männern, die nach einer Rangelei mit Einsatzkräften beim sogenannten "Corona-Spaziergang" am Freitagabend vorläufig festgenommen worden waren, gehören nach Angaben der Polizei der rechten Szene an. Schon im Vorfeld sei beobachtet worden, dass sich Personen mit Schals und Mützen vermummten. Eine Maske, die zumindest in der Ulmer Innenstadt vorgeschrieben war, wollte dagegen nahezu niemand tragen. Die Polizei spricht von einem koordinierten, gewalttätigen Vorgehen - rechnet aber damit, dass die "Spaziergänge" wieder friedlich verlaufen. Neu-Ulms Polizeichef Thomas Merk mahnt eindringlich. Gunter Czisch und Katrin Albsteiger werden deutlich.