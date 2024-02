Neu-Ulm

Straßenbahnlinie nach Ludwigsfeld: Neu-Ulm drückt auf die Bremse

Plus Die Grünen würden die Pläne für eine Neu-Ulmer Tram gerne vorantreiben. Doch Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger bittet um Geduld.

Der Neu-Ulmer Stadtrat hat die Pläne für eine Straßenbahn nach Ludwigsfeld zwar bereits Ende 2012 auf Eis gelegt. Doch seither ist die Diskussion um eine weitere Tramlinie nie verstummt. Zumal der Ulmer Gemeinderat dem Vorhaben gegenüber aufgeschlossen blieb und sich vor bald fünf Jahren für eine Machbarkeitsstudie aussprach. Die Neu-Ulmer Fraktion der Grünen hat jüngst einen neuen Vorstoß in Sachen Straßenbahn unternommen. Doch die Rathausspitze drückt auf die Bremse – ebenso wie die Vertreter der anderen Fraktionen.

Die Grünen wollen den Ausbau der Straßenbahn nach Neu-Ulm forcieren

In der jüngeren Vergangenheit hatten die Neu-Ulmer Tram-Pläne meist einen Dämpfer erlitten, weil sie als nicht förderfähig galten. Doch ohne Förderung durch den Bund ist der Ausbau der Straßenbahn Richtung Ludwigsfeld aussichtslos. In der Zwischenzeit hätten sich die Förderkriterien aber geändert, schrieben die Grünen in ihrem Antrag an Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ( CSU). Sie forderten deshalb, eine Streckenführung für eine Straßenbahnlinie nach Neu-Ulm zu finden, welche diese Kriterien erfüllt, und "diese mit Nachdruck zu planen und umzusetzen".

