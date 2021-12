Ulmer Journalistin Mesale Tolu muss weiter auf Freispruch warten

Enttäuschung an Heiligabend: Ein Gericht in der Türkei verschiebt erneut die Entscheidung im Prozess um Terrorvorwürfe. Mesale Tolu hatte auf einen Freispruch gehofft.

Nach vier Jahren, sieben Monaten und 24 Tagen sollte es endlich vorbei sein. Am 29. April 2017 wird die Journalistin Mesale Tolu bei einer Razzia in Istanbul verhaftet, an Heiligabend 2021 - so hatte sie fest gehofft - wird sie freigesprochen. Selbst die Staatsanwaltschaft, die der 37-Jährigen "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation" vorwarf, hatte zuletzt keine Bestrafung mehr gefordert. Doch es kam anders. Die Urteilsverkündigung wurde ein weiteres Mal verschoben. "Wieder eine unerwartete Wendung im Prozess", twittert sie am Freitagvormittag. Das fühlt sich für Tolu fast schlimmer an als jedwedes Urteil. Sie will nur, "dass es vorbei ist".

Tolus Familie lebt seit den 1970er Jahren in Ulm und Neu-Ulm. Sie selbst kommt in Ulm zur Welt und macht am Ulmer Anna-Essinger-Gymnasium ihr Abitur, studiert in Frankfurt. 2017 wohnt Tolu mit ihrem Mann Suat Corlu in Istanbul. Die gebürtige Ulmerin ist dort als Journalistin und Übersetzerin für die linke Nachrichtenagentur Etha tätig, ihr Mann arbeitet für die linksgerichtete, mehrheitlich kurdische Partei HDP. Anfang April erfährt Tolu durch eine SMS, das Suat Corlu festgenommen worden ist. Wenige Wochen später dringt eine Antiterroreinheit nachts in die Wohnung ein, in der die Frau und ihr damals knapp zweieinhalb Jahre alter Sohn Serkan schlafen. Die Spezialkräfte drücken Tolu zu Boden, bedrohen sie, beschimpfen sie und nehmen sie schließlich mit. Das Kind bleibt zunächst bei einem Nachbarn. Das alles hat sie nach ihrer Rückkehr nach Deutschland geschildert und in ihrem Buch beschrieben.

Mesale Tolu lebt mit ihrem Kind im Frauengefängnis Bakirköy

Tolu kommt ins Istanbuler Frauengefängnis Bakirköy. Ihren Sohn sieht sie zunächst nur bei Besuchen – und beobachtet, wie es dem Kind immer schlechter geht. Die Frau besteht darauf, dass Serkan bei ihr leben darf und tritt dafür in einen Hungerstreik. Im Mai zieht Serkan zu seiner Mutter ins Gefängnis. Das Buch, das Mesale Tolu im April 2019 veröffentlicht, trägt den Titel "Mein Sohn bleibt bei mir!".

Erst Monate nach ihrer Verhaftung erfahren Tolu und ihre Anwältinnen, was der Gefangenen überhaupt vorgeworfen wird: "Terrorpropaganda" und "Mitgliedschaft in einer Terrororganisation". Im Oktober 2017 beginnt der Prozess gegen Tolu und weitere Angeklagte. Zu den angeblichen Beweisen zählen nach Tolus Angaben beispielsweise die Teilnahme an der Beerdigung zweier Frauen, die der türkischen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei angehört hatten und bei einem Polizeieinsatz getötet worden waren. Immer wieder ist die Rede von einem Zeugen, der gegen Mesale Tolu ausgesagt haben soll. Ihre Verteidigerinnen beantragen, dass die Aussage im Prozess auf den Tisch kommt. Die Staatsanwaltschaft kann sie nicht liefern. Mesale Tolu und ihre Anwältinnen sind überzeugt: Den Zeugen hat es nie gegeben.

Politischer Prozess gegen Ulmer Journalistin in der Türkei

Im Dezember 2017 kommt Mesale Tolu frei, im August 2018 darf sie nach Deutschland zurückkehren. Als sie am Stuttgarter Flughafen ankommt, sagt sie, so richtig freuen könne sie sich nicht: "Weil ich weiß, dass sich in dem Land, in dem ich eingesperrt war, nichts verändert hat." So sieht sie das bis heute. Politische Verfahren liefen so, wie der Wind gerade stehe.

"Man hat mich festgenommen und erst danach nach Beweisen gesucht", sagt Tolu. Das sei in der Türkei keine Seltenheit, so gehe man dort mit Oppositionellen um. Auch wenn sich der ganze Prozess am Ende in Luft auflösen sollte, sage das nichts aus über die Vorwürfe oder über die Arbeit der Justiz. Die Entscheidungen fielen so, wie es der Regierung passe, sagt die 37-Jährige. Mesale Tolu ist nicht die einzige, der der Prozess gemacht wird. Mit ihr angeklagt sind 26 weitere Menschen. Auch ihr Mann Suat Corlu. Den Vorwurf "Terrorpropaganda" hält die Staatsanwaltschaft aufrecht. "Terrorpropaganda, das klingt so spektakulär. Aber in Wirklichkeit ist das ein Like oder ein Tweet", sagt Mesale Tolu.

Unterstützung für Mesale Tolu aus vielen Teilen der Gesellschaft

Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Margit Stumpp beobachtet den Prozess in der Türkei. Bei der Bundestagswahl 2021 verpasst Stumpp den erneuten Einzug ins Parlament. Den Fortgang der Verhandlung beobachtet nun der Abgeordnete Max Lucks aus Gelsenkirchen, auch er von den Grünen. Erst mit mehr als anderthalbstündiger Verspätung beginnt am Vormittag des 24. Dezember der Verkündungstermin im Istanbuler Gerichtsgebäude. Mehrere Angeklagte und deren Anwälte sind anwesend, zwei per Video zugeschaltet. Es dauert nicht lange: Der Vorsitzende teilt mit, dass einer der Richter nicht anwesend sei und deshalb kein Urteil ergehen könne. Die Rede ist von Urlaub und Umbesetzung des Gerichts. Das interessiert letztlich niemanden. Auch Lucks will diese äußeren Umstände nicht beurteilen. "Dass es nach vier Jahren keinen Freispruch für Frau Tolu gibt, zeigt einmal mehr die massiven Missstände bei Pressefreiheit, Demokratie und Rechtstaatlichkeit in der Türkei. Das gilt auch für den Umgang mit deutschen Staatsbürgern. Das ist einfach nur enttäuschend", sagt er gegenüber unserer Redaktion.

Tolu selbst wohnt dem Termin nicht bei. Sie habe im Prozess zwei Mal ausgesagt, eine Anwesenheitspflicht gebe es nicht. Und dann ist da ja noch die Ungewissheit, wie sicher sie wirklich ist in der Türkei. Nun geht das Warten also weiter, mit einem Terrorvorwurf leben zu müssen, das belastet sie. Nach Angaben von Prozessbeobachter Lucks soll ein neuer Urteilstermin für Mitte Januar angesetzt werden. Der mentalen Unterstützung darf sich die 37-Jährige weiter sicher sein. Nicht nur des 2020 pensionierten deutschen Botschafter Martin Erdmann. In Ulm gehen während Tolus Haft Menschen auf die Straße, 30 Wochen lang. Sie treffen sich in der Fußgängerzone und singen "Die Gedanken sind frei". Eine pensionierte Lehrerin Tolus ist dabei, Freunde, Verwandte und Menschen, die einfach nur wütend sind über die Ungerechtigkeit. Mal kommt ein CDU-Stadtrat, mal eine Bundestagsabgeordnete der Linken.

Im Oktober 2018 erhält Mesale Tolu den Dr.-Karl-Renner-Solidaritätspreis für Publizistik. Der Österreichische Journalisten Club hat diese Auszeichnung eigens für sie und für andere Medienschaffende in Haft ins Leben gerufen. An dem Abend im Ulmer Kornhaus wird auch ihre Rückkehr nach Deutschland gefeiert. "Mesale war nie nur ein Mensch. Hinter mir stand eine Idee", sagt sie da. Heute ist Mesale Tolu Redakteurin bei der Schwäbischen Zeitung. "Ich bin eine ganz normale Frau", sagt sie.