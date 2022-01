Neu-Ulm

vor 8 Min.

Vermisster Neu-Ulmer sitzt wochenlang in Haft: Warum fällt das erst jetzt auf?

Plus Wochenlang saß ein Mann aus Neu-Ulm in Haft, während er vermisst und öffentlich mit Fotos von der Polizei gesucht wurde. Warum fällt das erst so spät auf?

Von Michael Kroha

Der Vermisstenfall eines 32-Jährigen aus Neu-Ulm wirft Fragen auf. Am 25. Oktober ging seine Spur verloren. Zwei Tage später wurde er von Angehörigen als vermisst gemeldet. Am 6. Dezember veröffentlichte die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung samt Name und Fotos des Mannes. Wie jetzt mitgeteilt wurde, sitzt der Gesuchte aber schon seit dem 31. Oktober nach einem Vorfall in München in Haft. Erst "umfangreiche Ermittlungen", so die Polizei, hätten die Identität des Mannes ans Licht gebracht. Wie ist das zu verstehen? Warum muss nach einem Mann gesucht werden, der in Haft sitzt?

