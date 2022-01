Vierspuriger Ausbau: Jetzt beginnt der Endspurt auf der B10 in Neu-Ulm

Plus Anfang Februar werden die Arbeiten auf der B10-Baustelle in Neu-Ulm fortgesetzt. Wie der weitere Fahrplan aussieht und wann alles fertig sein soll.

Täglich quälen sich Tausende Pendlerinnen und Pendler über die B10 von der Autobahn in Richtung Neu-Ulm und umgekehrt. Besonders, seit der Abschnitt wegen Bauarbeiten verengt ist und man teilweise nur noch 50 fahren darf. Zu Stoßzeiten erfordert das oft starke Nerven. Wenn die Bundesstraße vierspurig ausgebaut ist, soll der Verkehr wesentlich besser fließen. Derzeit ruht die Baustelle zwar größtenteils, doch Anfang Februar soll es wieder losgehen. Und wie lange dauern die Arbeiten noch?