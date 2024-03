Pfaffenhofen

07:03 Uhr

Neues Eiscafé eröffnet am Kirchplatz in Pfaffenhofen

Luigi Ricchiuti eröffnet am Kirchplatz in Pfaffenhofen bald eine neue Eisdiele. Schon jetzt ist er mit dem Eisbus seines Onkels vor Ort.

Plus Pfaffenhofen bekommt wieder eine Eisdiele. Unterstützung bekommt der neue Pächter dabei von einem bekannten Eismacher aus Neu-Ulm, der gewaltig expandiert.

Von Michael Kroha

Mit einem mobilen Eisbus war Luigi Ricchiuti am vergangenen Wochenende schon in Pfaffenhofen präsent. An diesem Montag wird der 26-Jährige wieder da sein. Und in naher Zukunft wird er dann quasi gar nicht mehr wegfahren müssen. Denn, er eröffnet am Kirchplatz ein neues Eiscafé. Unterstützung bekommt er dabei von einem bekannten Eismacher aus Neu-Ulm.

Ricchiuti ist der Neffe von Mario Scavone, Chef von Scavone Gelati. Die Familie besitzt eine Eisdiele an der Leipheimer Straße in Pfuhl, im dortigen Elternhaus wird bislang Speiseeis hergestellt. In wenigen Tagen aber soll die neue Produktionstätte in einer 600 Quadratmeter großen Halle im Burlafinger Industriegebiet bezogen werden.

