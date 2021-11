Im Amateurfußball drohen strengere Corona-Regeln

Plus Mindestens 3G wird wohl demnächst kommen. Das bedeutet: Kein Spieler wird spielen und kein Zuschauer zuschauen, wenn er nicht geimpft, genesen oder getestet ist

Keine Schneeflocke fällt vom Himmel, die Temperaturen liegen deutlich oberhalb des Gefrierpunkts und dennoch fallen im Spätsommer und im Herbst in den Bezirks- und Kreisligen ständig Fußballspiele aus. Der Grund ist beinahe immer der selbe: Corona. Die Regeln für Spieler und Zuschauer werden wegen der steigenden Infektionszahlen demnächst vermutlich verschärft.