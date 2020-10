vor 19 Min.

Dank Doppelpack von Adrian Beck: Ulmer Spatzen besiegen den Bahlinger SC

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist der erste Bahlinger Gegner nach deren Corona-Quarantäne. Am Ende gewinnen die Spatzen verdient. Ardian Morina verletzt sich schwer.

Von Gideon Ötinger

Nur einen Tag hatten manche Fußballer des Regionalligisten Bahlinger SC Zeit, um sich nach ihrer Corona-Quarantäne auf die Partie gegen den SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag vorzubereiten. Zehn Infizierte hatte der Verein verzeichnet, dessen Spieler und Trainer deshalb zwei Wochen lang zuhause bleiben mussten. Der Versuch des Klubs, das Spiel zu verschieben, war am engen Spielplan der Regionalliga Südwest gescheitert und so kamen die Bahlinger stark dezimiert (nur drei Ersatzsspieler waren dabei) ins Donaustadion. Am Ende verloren sie verdient mit 1:5 (0:2).

Für die Ulmer, die auf drei Positionen im Vergleich zum 1:1-Unentschieden gegen Mainz II am Mittwoch auf drei Positionen verändert worden waren, war es ein wichtiger Sieg nach zuletzt enttäuschenden Ergebnissen. Die Spatzen hatten die Partie zu jeder Zeit im Griff, die allerdings auch aufgrund des miserablen Wetters optisch kein Leckerbissen war. Offensiv kam von den Gästen erwartungsgemäß wenig, dass die Spieler in den vergangenen Tagen aber nur wenig miteinander trainiert hatten, merkte man ihnen nur phasenweise an. Sie leisteten durchaus Gegenwehr und so waren allzu große Ulmer Chancen zunächst rar gesät. Diejenigen, die die Spatzen aber hatten, waren dafür umso gefährlicher. Ein Vorstoß von Ardian Morina in der 16. Minute wurde wegen Abseits abgepfiffen, in der 22. Minute fiel aber das erste Tor. Adrian Beck traf nach einer schönen Flanke von Lennart Stoll per Kopf. Nur drei Minuten später hatte wieder Morina eine Gelegenheit auf dem Fuß, aber anstatt zu schießen, wollte er den Ball auf Felix Higl quer legen, was jedoch an einem Bahlinger Fuß scheiterte. Das 2:0 erzielte wieder Beck nach einer schönen Kombination über die linke Seite.

SSV Ulm 1846 Fußball besiegt den Bahlinger SC

Das Bild aus der ersten Hälfte setzte sich in der zweiten Halbzeit fort. Kurz nach der Pause hätte Higl zum 3:0 erhöhen können (47.), doch das musste bis zur 65. Minute warten. In einer unglücklichen Situation hatte sich Ardian Morina offenbar schwer am Knie verletzt und wurde durch Anton Fink ersetzt. Gleichzeitig kam Tobias Rühle für Felix Higl und die beiden neuen Stürmer erzielten kurz darauf in Koproduktion den dritten Treffer. Rühle bereitete nach starkem Antritt vor, Fink vollendete.

Das Ergebnis ging absolut in Ordnung, denn die Gäste hatten auch bis dahin keine einzige Torchance verzeichnet und wirkten auch nicht so, als würden sie daran etwas ändern können. Deshalb benötigten sie für ihren 1:3-Anschlusstreffer etwas Schützenhilfe von den Gastgebern. Die gaben in der Vorwärtsbewegung nämlich den Ball zu leicht her und luden damit Shqipon Bektasi zum Konter ein, der mit einem feinen Heber Ulms Torwart Christian Ortag überwand (74.).

Bahlinger SC verliert nach Corona-Quarantäne in Ulm

Es war nur ein kleiner Schönheitsfehler der Ulmer Dominanz, denn am Spielverlauf änderte der Treffer nichts. Die Spatzen drückten weiter in Richtung Bahlinger Tor, auch dank Rühle und Fink, die mit ihrem Tempo den zusehends müder werdenden Bahlingern regelmäßig davonliefen. Der ebenfalls eingewechselte Gökalp Kilic erzielte in der 85. Minute noch das 4:1 und Rühle in der 90. zum 5:1. Damit hatten alle Einwechselspieler getroffen.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag - Stoll, Reichert, Krebs, Schmidts - Heußer, Sapina (75. Kilic), Beck, Jann - Morina (63. Fink), Higl (63. Rühle).

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen