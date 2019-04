13:12 Uhr

Hat Ratiopharm Ulm schon wieder Superkräfte?

Bisher war die Mannschaft der Ulmer Basketballer vor allem unberechenbar. Das gilt auch für Patrick Miller. Warum der Vertrag des bulligen Amerikaners noch nicht verlängert wird

Von Pit Meier

Von einer Wundertüte hat Thorsten Leibenath vor allem in den vergangenen beiden Jahren seiner langen Amtszeit als Trainer von Ratiopharm schon öfter gesprochen, wenn es um seine Mannschaft oder um einzelne Spieler geht. Gestern hat er dieses Wort wieder in den Mund genommen und in diesem Zusammenhang an den Ulmer 99:77-Sieg in Würzburg Mitte Februar nach zuvor zwei richtig schlechten Auftritten in der Basketball-Bundesliga gegen Gießen und Jena erinnert: „Man hätte eigentlich annehmen sollen, dass die Mannschaft verunsichert ist.“ Beim 93:84 am Samstag gegen Braunschweig haben die Ulmer ähnlich gut gespielt wie damals in Würzburg. Es liegt allerdings in der Natur von Wundertüten, dass auch unangenehme Überraschungen drin stecken. Prognosen für die Ulmer Nachholpartie beim deutschen Vizemeister und Eurocup-Finalisten Alba Berlin am Dienstag (19 Uhr) sind deswegen schwierig.

Patrick Miller hat sein bestes Spiel für Ratiopharm Ulm gemacht

Das gilt auch für die Leistung von Patrick Miller, der gegen Braunschweig das bisher mit Abstand beste Spiel im orangenen Dress raus gehauen hat: 23 Punkte bei einer Trefferquote aus dem Feld von 75 Prozent, zwölf direkte Korbvorlagen und kein einziger Ballverlust. Dass der bullige Amerikaner mit zwei Treffern bester Ulmer Dreierschütze war, das hat bei insgesamt nur vier erfolgreichen Würfen von draußen nicht die ganz große Aussagekraft. Ein Dreierspezialist wird Miller in diesem Profileben wahrscheinlich nicht mehr, auch wenn er nach Aussage seines Trainers diesen Wurf verbissen trainiert.

Aber irgendeine Schwäche hat wahrscheinlich jeder Spieler, der in der Bundesliga und dort bei Ratiopharm Ulm unterschreibt. Leibenath sagt: „Wenn Patrick auch noch 40 Prozent seiner Dreier trifft, dann spielt er nicht bei uns, sondern in der NBA.“ In Ulm schätzt man die anderen Qualitäten des nur 1,84 Meter großen und 95 Kilogramm schweren Muskelpakets. Etwa seine Begeisterung, seinen Ehrgeiz und seine vorbildliche Arbeitsauffassung. Diese Charaktereigenschaften sind besonders gut zu erkennen, wenn Miller krank oder verletzt ist und auf der Bank mitgeht wie ein dritter Co-Trainer. Nach der Niederlage in Bamberg, wo Miller sieben von elf Freiwürfen vergeben hat, machte er sich noch mitten in der Nacht auf den Weg in die Trainingshalle. Millers Zug zum Korb ist ohnehin ligaweit gefürchtet. Leibenath schwärmt: „Er geht durch die Verteidigung wie ein warmes Messer durch die Butter.“

Noch haben die Ulmer Basketballer keinen neuen Trainer

Warum also nicht jetzt den nach der Saison auslaufenden Vertrag von Patrick Miller verlängern? Das könnte Thorsten Leibenath als künftiger Sportdirektor ja gleich selbst erledigen. Doch der hat es nicht eilig und verweist darauf, dass Ulm noch keinen Trainer für die kommende Saison hat: „Der sollte ein gewisses Mitspracherecht bei der Kaderplanung haben.“

Über den Kader für die Weltmeisterschaft in China in den ersten beiden September-Wochen macht sich derzeit Henrik Rödl Gedanken. Der deutsche Bundestrainer war am Samstag in der Ratiopharm-Arena und er dürfte neben dem Braunschweiger Christian Sengfelder vor allem Ismet Akpinar beobachtet haben. Der hat seinen WM-Platz noch nicht ganz sicher, aber er kann sich auf die Fürsprache seines Trainer verlassen. Leibenath hat eine klare Meinung: „Izi hat eine herausragende Qualifikation gespielt. Es würde mich sehr wundern, wenn er nicht dabei wäre.“

