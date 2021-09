Regionalliga Bayern

26.09.2021

FV Illertissen gegen FC Augsburg: Ärger um Corona-Vorspiel

Plus Die U23 des FC Augsburg wollte das Spiel in Illertissen wegen eines positiven Testergebnisses verlegen. Warum dieses Anliegen abgelehnt wurde

Von Pit Meier und Johannes Graf

In Zeiten der Pandemie wird in den Sportheimen nicht nur über Fußball geredet, sondern bisweilen auch über Corona – die beiden Themenkomplexe sind ohnehin nicht sauber voreinander zu trennen. Trefflich diskutieren lässt sich etwa über das Vorspiel der Partie in der bayerischen Regionalliga zwischen dem FV Illertissen und der U23 des FC Augsburg. Wer ausschließlich das sportliche Geschehen betrachtet, wird von einer eindeutigen Angelegenheit sprechen. Illertissen fertigte am Freitagabend die Bundesligareserve mit 4:0 ab. Die Augsburger hätten allerdings am liebsten an diesem Tag gar nicht gespielt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen