Süden: Der Pokal und seine Gesetze

Sven Bölstler vom TSV Pfuhl wird im Erstrundenspiel des Bezirkspokals Donau/Iller von Gegenspielern aus Beuren umringt. Der SV ist aus der Bezirksliga in die Kreisliga abgestiegen und flog gegen Pfuhl im Elfmeterschießen raus.

Auch 2019 gibt es in der ersten Runde Überraschungen im Süden des Bezirks. Beuren muss ins Elfmeterschießen und Burlafingen verliert gegen Ingstetten/Schießen.

Die erste Runde des Bezirkspokals blieb in der Südgruppe nicht frei von Überraschungen. Bezirksligist FC Burlafingen musste sich dabei der SGM Ingstetten/Schießen beugen. Nicht weniger überraschend war das Ausscheiden von Holzheim gegen die in der vergangenen Saison so gebeutelten Ludwigsfelder. Nicht besser erging es dem FV Ay beim FV Weißenhorn. Kreisliga-A-Aufsteiger FC Illerkirchberg kam bei der SpVgg Au ebenso unter die Räder, genau wie der TSV Kettershausen und Ataspor Neu-Ulm. Beim 1:10 bekam Esperia Neu-Ulm vom TSV Obenhausen sogar zweistellig eingeschenkt.

Kreisliga A - Bezirksliga

SV Oberroth – SSG Ulm 99 2:3 (1:1). Tore: 1:0 Egger (23.), 1:1 Streiter (30.), 2:1 Pfeiffer (53.), 2:2 Walter (54.), 2:3 Häußler (56.).

SGM Ingstetten/Schießen – FC Burlafingen 4:3 (2:1). Tore: 1:0 Harder (3.), 2:0 Mayer (7.), 2:1 M. Czerwinski (9.), 3:1 Thoma (52.), 3:2 R. Czerwinski (64.), 3:3 Barabas (67.), 4:3 Elser (87.), bes Vork.: rote Karte Berchtold (Ingst.).

TSV Dietenheim – SGM Aufheim/Holzschwang 1:3 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Krumpschmid (13.,19.), 1:2 Maurus (31.), 1:3 Mayerhofer (90.+2).

Bezirksliga - Kreisliga B

TSV Obenhausen – Esperia Italia Neu-Ulm 10:1 (6:1). Tore: 0:1 Hassani (5.), 1:1 Jehle (9.), 2:1 Mathejka (17.) 3:1 Larsch (20.), 4:1, 5:1 Jehle (23., 29.) 6:1 Mathejka (39.), 7:1 Larsch (50.), 8:1 Mathejka (72.), 9:1 Zwatschek (81.), 10:1 Jehle (84.).

Kreisliga B - Bezirksliga

TSV Obenhausen II – Türkgücü Ulm 1:6 (0:4). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Arslan (12., 33., 39.), 0:4, 0:5 Geric (38., 58.), 1:5 Heinrich (76.), 1:6 Dikmen (86.).

TSV Regglisweiler – SV Tiefenbach 1:6 (1:2). Tore: 1:0 Lendvay (5.), 1:1, 1:2 Moror (3., 10.), 1:3 Wekemann 55.), 1:4 Moro (59.), 1:5 Weber (60.), 1:6 Hürter (90.+2).

Kreisliga A - Kreisliga A

TSV Pfuhl – SV Beuren 8:6 n. Elfm. (3:3). Tore: 1:0 Bayer (20.), 1:1 Schewetzky, 2:1, 3:1 Cevik (44., 86.), 3:2, 3:3 Maurer (88., 90.+4).

SV Grimmelfingen – FV Senden 0:2 (0:0). Tore: 0:1 Pandza (53.), 0:2 Gencarelli (65.).

SV Balzheim – SSV Illerberg 2:4 (0:3). Tore: 0:1 Amann (26.), 0:2, 0:3 Lutz (30., 34.), 1:3 Rechtsteiner (63.), 2:3 Amann (82./ET), 2:4 Drescher (90.+4).

Türkspor Neu-Ulm II – TSV Kettershausen 7:1. Torschützen nicht gemeldet.

SpVgg Au – FC Illerkirchberg 5:0 (5:0). 1:0 Endres (6.), 2:0 Sassanelli (15.), 3:0 Heudier (19./ET), 4:0 Nagel (24.), 5:0 Sassanelli (45.).

Kreisliga B - Kreisliga A

TSF Ludwigsfeld – TSV Holzheim 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Bicer (4.), 1:1 Mingoia (7.), 2:1 Wieser (54./Eigentor).

SGM Aufheim/Holzschwang II – FC Silheim 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Kratzmaier (26.), 0:2 Bertele (34.), 0:3 Pointner (77.), 0:4 Weidler (86.).

FV Bellenberg – TSV Erbach 2:5 (0:2). Tore: 0:1, 0:2 Maier (5., 8.), 1:2 Sassmann (63.), 1:3 Schiedel (67.), 2:3 Sassmann (75.), 2:4 Kutz (87.), 2:5 Wegerer (90.+1)

FV Weißenhorn – FV Ay 4:1 (3:1). Tore: 1:0 Räpple (6.), 2:0 Widmer (23.), 3:0, 4:0 Fröhler (25., 59.), 4:1 Koparan (90.+1).

TSV Kellmünz – TSV Senden 1:3. Tore: 0:1, 0:2, 0:3, 1:3 Sauter.

Ataspor Neu-Ulm – FV Gerlenhofen 0:8 (0:2). Tore: 0:1 A. Babutzka (9./Fe.) , 0:2 D. Babutzka (41.), 0:3 Fendt (54./FE.), 0:4 Wannenmacher (64.), 0:5 Chiovetta (67.), 0:6 D. Babutzka (71.), 0:7, 0:8 Wannenmacher (76., 88.).

SC Unterweiler – SV Jedesheim 4:5 n. Elfm. (1:1). Tore: 1:0 Bauer (25.), 1:1 Treml (37.).

SGM Vöhringen-Illerzell – TV Wiblingen 4:1 (2:0). Tore 1:0 Lämmle (30.), 2:0 Hess 34.), 2:1 (63.), 3:1 Hess (90.+2), 4:1 Schwaniger (90.+5). \u0009

SV Grafertshofen – SV Nersingen 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Reichenberger (1.), 0:2 Kaufer (35.), 0:3 Rathgeber (59.), 0:4 Fritsch (67.), 0:5 Rathgeber (70.), 0:6 Aschenbrenner (82.).

SF Illerrieden – FV Altenstadt 1:4 (1:2). Tore: 0:1 Frank (13.), 1:1 Haggenmüller (27.), 1:2 Frank (42.) 1:3 Schmidberger (60.), 1:4 Endlichhofer (63.).

Kreisliga B - Kreisliga B

TSV Buch II – SV Tiefenbach II 6:0 (5:0). Tore: 1:0 Ruf (19.), 2:0, 3:0 Wölpert (24., 31.), 4:0 Salger (35.), 5:0 Karg (39.), 6:0 Kiecke (59.).

FC Straß – SV Pfaffenhofen 6:7 n. Elfm (2:2). Tore: 1:0 Vogt (20.), 1:1 Zwiebel (25.), 1:2 Spleiß (27.), 2:2 Vogt (56.).

RSV Wullenstetten – SC Staig II 4:3 n.Elfm. (2:2). Tore: 0:1 Scheck (38.), 1:1, 2:1 Petruch (50., 53.), 2:2 Scheck (90.+2). (hst, jürs, uns)

