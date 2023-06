Fußball

Der SV Oberelchingen verpasst den Sprung in die Bezirksliga

Plus Der SV Oberelchingen verliert das entscheidende Spiel um den Aufstieg in die Bezirksliga Donau/Iller. 1500 Fans sehen in Dornstadt ein 1:3 gegen Bermaringen.

Von Jürgen Schuster

Der SV Oberelchingen ist auch im zweiten Versuch hintereinander am Sprung in die Bezirksliga gescheitert. Der Vizemeister der Kreisliga A Donau hatte zwar das erste von zwei Relegationsspielen klar mit 5:1 gegen Westerheim gewonnen, das entscheidende Duell gegen den TSV Bermaringen aber schließlich mit 1:3 verloren.

Dabei hatte es am Freitagabend noch durchaus vielversprechend für den SVO begonnen. 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen in Dornstadt eine Partie, in der sich beide Mannschaften zunächst neutralisierten. Nach 20 Minuten kam Oberelchingen durch Florian Ufschlag zur ersten guten Möglichkeit und schien Oberwasser zu bekommen. Das bestätigte sich nur zwei Minuten später mit dem Tor zum 1:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Moritz Ufschlag. Die Führung war allerdings eher ein Weckruf für die Bermaringer, die in diesem Spiel ohne ihren scheidenden Trainer Grozdan Tokic auskommen mussten. Der weilte schon im lange gebuchten Urlaub. Oberelchingen leistete sich nach der Führung etliche Nachlässigkeiten in der eigenen Defensive und wurde nach einer guten halben Stunde dafür bestraft: Ein feiner Bermaringer Spielzug sorgte für den Ausgleich durch Paul Marchfelder (32.).

